Prima pagină » Actualitate » Cât de scump este traiul în Marea Britanie? Mărturia unui român: „O căruță de bani, te ia capul!”

Cât de scump este traiul în Marea Britanie? Mărturia unui român: „O căruță de bani, te ia capul!”

26 sept. 2025, 14:55, Actualitate
Cât de scump este traiul în Marea Britanie? Mărturia unui român: „O căruță de bani, te ia capul!”
Cât de scump este traiul în Marea Britanie? / Sursa foto: Pexels

Un român stabilit în Regatul Unit a atras atenția pe TikTok cu o mărturie sinceră despre realitatea traiului în Marea Britanie. Mulți și-au pus această întrebare – cât costă să locuiești în UK? -, dar puțini au reușit să găsească răspunsul corect.

Clipul postat pe contul „Dragos ODA” a strâns rapid vizualizări și comentarii, iar câțiva dintre conaționalii noștri chiar spun că s-au regăsit în descrierile făcute.

Dragoș spune adevărul despre cheltuielile în Marea Britanie

Potrivit lui Dragoș, cheltuielile din Marea Britanie sunt greu de dus chiar și pentru cei care au salarii bune, peste medie. Printre cele mai mari poveri financiare se numără asigurarea la mașină, care începe de la aproximativ 100 de lire pe lună și poate trece ușor de 250, în funcție de vârsta și istoricul șoferului.

Un alt capitol scump îl reprezintă serviciile medicale. „La dentist lași o căruță de bani. O simplă extracție ajunge la 200 de lire. Nu vorbim de implanturi sau lucrări complexe”, spune românul.

Nici întreținerea locuinței nu costă mai puțin. Facturile la energie cresc considerabil iarna, iar mulți imigranți ajung să împartă casa cu alți chiriași pentru a putea acoperi cheltuielile.

Printr-un calcul simplu și la obiect, Dragoș explică rapiditatea cu care banii „zboară” din portofel:

„Un român câștigă în Anglia, la săptămână, în medie, 400 de lire; peste 90% dintre ei. Ei trăiesc într-un share-house, unde plătesc 100-120 de lire pe săptămână. Rămân cu vreo 250. Mai dau vreo 100 de lire pe mâncare, o ieșire în oraș, mai rămân cu 50-60 de lire. Te ia capul. A doua săptămână se repetă, a treia săptămână la fel, dar apoi vine surpriza de la finalul lunii, plata abonamentelor. Dacă ai mașină, e timpul să plătești asigurarea, care e undeva la 100 și ceva de lire. Îți dă să sară, atunci! Te-a îndoit! Dacă mai fumezi sau bei…”.

Deși pe hârtie salariul minim britanic pare atractiv, realitatea este diferită. Mulți români muncesc part-time sau au contracte instabile, iar prețurile mari anulează ceea ce, la plecarea din țară, părea un avantaj.

„Plătești o căruță de bani în Anglia, bani foarte mulți. Chiar și pentru cei care lucrează pe un salariu destul de mare, acolo lucrurile astea se resimt cu siguranță”, adaugă Dragoș.

Mesajul românului stabilit în Regatul Unit se vrea a fi și un avertisment pentru cei care se gândesc să vină acolo: „Nu este paradisul pe care și-l imaginează unii, aici nu umblă câinii cu covrigi în coadă”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Concluzia tristă a unui român întors acasă după 18 Ani în Anglia: „Viața e mai grea, PREȚURILE sunt ca afară. E greu să trăiești în România”

Am făcut calculul! Câți bani costă să trăiești o lună în Anglia. Câți bani dă un român pe chirie, mâncare și facturi

Citește și

DECLARAȚII EXCLUSIVE Detalii revoltătoare ies la iveală despre cazul copiilor decedați la Iași. Ministrul Sănătății acuză mușamalizarea tragediei: „Direcția de Sănătate și spitalul nu au anunțat ministerul” / „Nu au fost aplicate protocoalele” / „Ne-am autosesizat din presă”
17:22
Detalii revoltătoare ies la iveală despre cazul copiilor decedați la Iași. Ministrul Sănătății acuză mușamalizarea tragediei: „Direcția de Sănătate și spitalul nu au anunțat ministerul” / „Nu au fost aplicate protocoalele” / „Ne-am autosesizat din presă”
SĂNĂTATE Ce este Serratia marcescens, bacteria care a provocat MOARTEA a şase copii la spitalul Sf. Maria din Iaşi
17:16
Ce este Serratia marcescens, bacteria care a provocat MOARTEA a şase copii la spitalul Sf. Maria din Iaşi
BREAKING NEWS Generalul SRI Dumitru Dumbravă, fost șef al Direcţiei Juridice a Serviciului Român de Informaţii, a încetat din viață
17:05
Generalul SRI Dumitru Dumbravă, fost șef al Direcţiei Juridice a Serviciului Român de Informaţii, a încetat din viață
EXCLUSIV Reacția companiei Hagag după punerea sub acuzare a fostului arhitect-șef al Capitalei în cazul PUZ Primăverii 1
16:52
Reacția companiei Hagag după punerea sub acuzare a fostului arhitect-șef al Capitalei în cazul PUZ Primăverii 1
ACTUALITATE În timp ce Ilie Bolojan promitea „tăieri masive” în administrație, peste 2.000 de NOI candidați au fost declarați admiși pentru funcții publice
16:38
În timp ce Ilie Bolojan promitea „tăieri masive” în administrație, peste 2.000 de NOI candidați au fost declarați admiși pentru funcții publice
JUSTIȚIE Șeful Jandarmeriei Brăila, inculpat într-un dosar DNA, a revenit în funcție. Procurorii anticorupție l-au iertat
16:03
Șeful Jandarmeriei Brăila, inculpat într-un dosar DNA, a revenit în funcție. Procurorii anticorupție l-au iertat
Mediafax
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
Digi24
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat Kremlinul că NATO e pregătită să doboare avioanele rusești
Cancan.ro
Pe ce dată scad temperaturile sub 0 grade Celsius în București, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro
Adevarul
Adrian Mutu a mers în bârlogul lui Vladimir Putin și a băgat România în bucluc cu vorbele sale
Mediafax
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
Click
Poftiți în casa Ralucăi Bădulescu. Cum arată apartamentul în care locuiește în chirie? Plătește 1300 de euro lună de lună
Wowbiz
O femeie, împușcată mortal de soțul ei pe holurile spitalului în care lucra, chiar în ziua în care obținuse un ordin de protecție împotriva lui. Bărbatul s-a luptat cu victima, apoi a apăsat pe trăgaci fără nicio remușcare. IMAGINI ȘOCANTE cu momentul cum
Antena 3
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Digi24
Portughezii își construiesc la Galați prima navă pentru lansarea dronelor. Ironia situației: România nu are nici nave noi, nici drone
Cancan.ro
Viitoarea Regină luptă cu o boală nemiloasă! A renunțat deja la îndatoririle publice
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Anda Adam după ce a slăbit enorm! Dieta-minune pe care a ținut-o! La Asia Express a fost într-o formă fizică de invidiat
observatornews.ro
S-a lăudat la prietena ei că are bani în casă. Cum a rămas o tânără din Timiş fără 50.000 de euro
StirileKanalD
Nepotul lui Nicolae Botgros, în comă! Cristian se luptă pentru viața lui după ce a luat o supradoză: "Este în stare gravă"
KanalD
Anchetă la Timișoara după ce doi elevi minori s-au filmat în timp ce întrețineau relații intime în toaleta școlii. Aceștia au vândut înregistrarea colegilor
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Amendă usturătoare pentru șoferii care trec intenționat pe galben la semafor. Ce scrie în Codul Rutier 2025
Descopera.ro
Cercetătorii confirmă: Cât de aproape sunt extratereștrii de noi?
Capital.ro
Dosarul lui Călin Georgescu. Adevărul despre lovitura de stat: Nu e nicio probă!
Evz.ro
Durerea ascunsă a Elenei Udrea. Fiica ei și-a transformat dorul în povești
A1
Cum arăta Raluca Bădulescu când era tânără. Imagini cu ea din tinerețe, când avea un look complet diferit, fără peruci
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Nicolae Botgros, devastat de durere după ce nepotul său preferat a intrat în comă! Primele declarații ale celebrului dirijor despre starea de sănătate a lui Cristian
RadioImpuls
Veronica a vrut neapărat să facă asta PUBLIC: "Se confirmă cât de frică le este de mine". Concurenta din Casa Iubirii nu se oprește și continuă seria DEZVĂLUIRILOR. Ce a scos la iveală despre Alexandrina i-a pus pe toți pe gânduri: "Trebuie să mă bucur"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Astronomii au urmărit o nebuloasă planetară de-a lungul a 130 de ani de evoluție
POLITICĂ Diana Șoșoacă, în vrie pe Facebook: „Aveți parte de cea mai mare dictatură. Maia Sandu reprezintă tot ce poate fi mai rău pentru o națiune
16:37
Diana Șoșoacă, în vrie pe Facebook: „Aveți parte de cea mai mare dictatură. Maia Sandu reprezintă tot ce poate fi mai rău pentru o națiune
EXTERNE Cutremur în ajunul alegerilor parlamentare de peste Prut. Partidul „Inima Moldovei” al Irinei Vlah, EXCLUS de pe listele electorale
16:36
Cutremur în ajunul alegerilor parlamentare de peste Prut. Partidul „Inima Moldovei” al Irinei Vlah, EXCLUS de pe listele electorale
EXTERNE Marea Britanie: Autoritățile vor ca documentele digitale de identitate să fie OBLIGATORII pentru toți angajații, cel mai târziu din 2029
16:31
Marea Britanie: Autoritățile vor ca documentele digitale de identitate să fie OBLIGATORII pentru toți angajații, cel mai târziu din 2029
EXTERNE Armata israeliană difuzează în FÂȘIA GAZA discursul rostit de Netanyahu la Adunarea Generală a ONU /Inițiativa este contestată de militari
16:16
Armata israeliană difuzează în FÂȘIA GAZA discursul rostit de Netanyahu la Adunarea Generală a ONU /Inițiativa este contestată de militari
EXTERNE Lee Jae-Myung avertizează că PHENIANUL se află „în etapele finale” ale dezvoltării unei rachete balistice intercontinentale, capabile să ajungă în SUA
15:44
Lee Jae-Myung avertizează că PHENIANUL se află „în etapele finale” ale dezvoltării unei rachete balistice intercontinentale, capabile să ajungă în SUA
HOROSCOP Avertismentul lui Neti Sandu: Aceste două zodii vor avea mari probleme de sănătate în octombrie 2025
15:40
Avertismentul lui Neti Sandu: Aceste două zodii vor avea mari probleme de sănătate în octombrie 2025