Cât de scump este traiul în Marea Britanie? Mărturia unui român: „O căruță de bani, te ia capul!”

Un român stabilit în Regatul Unit a atras atenția pe TikTok cu o mărturie sinceră despre realitatea traiului în Marea Britanie. Mulți și-au pus această întrebare – cât costă să locuiești în UK? -, dar puțini au reușit să găsească răspunsul corect.

Clipul postat pe contul „Dragos ODA” a strâns rapid vizualizări și comentarii, iar câțiva dintre conaționalii noștri chiar spun că s-au regăsit în descrierile făcute.

Dragoș spune adevărul despre cheltuielile în Marea Britanie

Potrivit lui Dragoș, cheltuielile din Marea Britanie sunt greu de dus chiar și pentru cei care au salarii bune, peste medie. Printre cele mai mari poveri financiare se numără asigurarea la mașină, care începe de la aproximativ 100 de lire pe lună și poate trece ușor de 250, în funcție de vârsta și istoricul șoferului.

Un alt capitol scump îl reprezintă serviciile medicale. „La dentist lași o căruță de bani. O simplă extracție ajunge la 200 de lire. Nu vorbim de implanturi sau lucrări complexe”, spune românul.

Nici întreținerea locuinței nu costă mai puțin. Facturile la energie cresc considerabil iarna, iar mulți imigranți ajung să împartă casa cu alți chiriași pentru a putea acoperi cheltuielile.

Printr-un calcul simplu și la obiect, Dragoș explică rapiditatea cu care banii „zboară” din portofel:

„Un român câștigă în Anglia, la săptămână, în medie, 400 de lire; peste 90% dintre ei. Ei trăiesc într-un share-house, unde plătesc 100-120 de lire pe săptămână. Rămân cu vreo 250. Mai dau vreo 100 de lire pe mâncare, o ieșire în oraș, mai rămân cu 50-60 de lire. Te ia capul. A doua săptămână se repetă, a treia săptămână la fel, dar apoi vine surpriza de la finalul lunii, plata abonamentelor. Dacă ai mașină, e timpul să plătești asigurarea, care e undeva la 100 și ceva de lire. Îți dă să sară, atunci! Te-a îndoit! Dacă mai fumezi sau bei…”.

Deși pe hârtie salariul minim britanic pare atractiv, realitatea este diferită. Mulți români muncesc part-time sau au contracte instabile, iar prețurile mari anulează ceea ce, la plecarea din țară, părea un avantaj.

„Plătești o căruță de bani în Anglia, bani foarte mulți. Chiar și pentru cei care lucrează pe un salariu destul de mare, acolo lucrurile astea se resimt cu siguranță”, adaugă Dragoș.

Mesajul românului stabilit în Regatul Unit se vrea a fi și un avertisment pentru cei care se gândesc să vină acolo: „Nu este paradisul pe care și-l imaginează unii, aici nu umblă câinii cu covrigi în coadă”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Concluzia tristă a unui român întors acasă după 18 Ani în Anglia: „Viața e mai grea, PREȚURILE sunt ca afară. E greu să trăiești în România”

Am făcut calculul! Câți bani costă să trăiești o lună în Anglia. Câți bani dă un român pe chirie, mâncare și facturi