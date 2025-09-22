Municipalitatea din Frankfurt pe Main, al cincilea oraș german ca mărime, a luat o decizie drastică: de la 1 octombrie, amenzile pentru cei care confundă spațiul public cu un coș de gunoi cresc substanțial. Astfel, oricine aruncă guma de mestecat pe stradă sau mucul de țigară riscă să plătească bani buni.

Potrivit Bild, amenzile pot ajunge și la 1000 de euro, în cazul nerespectării legii.

„Frankfurt trebuie să devină mai curat”

Capitala financiară a Europei, cum mai este numit orașul Frankfurt, trebuie să devină un exemplu pentru întreaga Germania, spun autoritățile locale. Ca să arate că nu glumesc, consilierii au votat într-o ședință mărirea amenzilor pentru cei care aruncă gunoi pe spațiul public.

Astfel, numai scuiparea gumei de mestecat pe stradă va aduce o amendă de 120 de dolari celui care face acest lucru, arată sursa citată.

Frankfurt este cel mai mare oraș din landul federal Hessa. Situat pe râul Main, are o populație de aproximativ 670.000 de locuitori. Primarul Mike Josef promite să facă din Frankfurt un oraș „mai curat și mai locuibil. Cei care încalcă regulile vor suporta consecințe semnificative în viitor. Investim în infrastructură mai bună pentru ca oamenii să poată arunca gunoiul mai ușor”.

Iată doar o parte din noile amenzi pregătite de autorități:

120 de euro – pentru aruncarea deșeurilor pe stradă, de la gumă de mestecat și mucuri de țigară până la pahare de cafea sau ambalaje alimentare;

300 euro – pentru oricine își face nevoile în public;

400 euro – pentru lăsarea excrementelor de câine pe stradă (amenda ajunge la 500 euro dacă animalul de companie face mizerie în parcuri);

1.000 euro – pentru depozitarea deșeurilor voluminoase pe stradă.

Amenzile sunt de 4 ori mai mari față de până acum, după cum remarcă presa germană. Înainte, aruncarea gumei de mestecat se pedepsea cu o amendă de 55 euro, iar urinarea la colț de stradă, cu 70 de euro.

„Amenzile mari sunt utile doar dacă…”

Annette Rinn, consilier municipal: „Curățenia este o chestiune de respect față de orașul nostru și față de oamenii care locuiesc aici”.

Totuși, nu toți nemții văd cu ochi buni aceste măsuri. Peter Postleb, fost consilier municipal pentru curățenia orașului, este sceptic: „Amenzile mari sunt utile doar dacă se fac controale frecvente. Altfel, este doar un anunț fără consecințe, ca multe altele în politica de astăzi”.

