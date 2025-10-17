Cât este factura de energie electrică la Casa Poporului. Curentul consumat de clădire într-o lună ar putea alimenta 4.200 de apartamente

Parlamentul României se pregătește pentru o creștere semnificativă a cheltuielilor cu energia electrică în 2026. Potrivit unui anunț postat de Camera Deputaților în Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice (SEAP) la data de 7 octombrie 2025, instituția are în plan să încheie un contract pentru furnizarea de energie electrică în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2026, cu o valoare totală de 22.112.408 lei cu TVA, echivalentul a 4.51 milioane de euro.

Față de anul trecut, când Parlamentul a plătit 15 milioane de lei pentru o cantitate similară de energie electrică, costurile vor crește cu peste 7 milioane de lei. Asta înseamnă că, în 2026, instituția va plăti 376.000 de euro pe lună, comparativ cu 225.000 de euro lunar în 2025, o creștere de aproape 50%.

Care este prețul pentru energie electrică la Casa Poporului

Potrivit documentelor oficiale, contractul are ca obiect alimentarea cu energie electrică a Palatului Parlamentului, inclusiv a parcajului subteran. Bugetul total alocat este de 18.274.717,36 lei fără TVA, ceea ce înseamnă un cost mediu lunar de 1.842.700,7 lei (cu tot cu TVA), echivalentul a 376.061,36 euro.

Furnizarea energiei electrice este esențială pentru buna funcționare a instalațiilor și echipamentelor care asigură activitatea legislativă a Camerei Deputaților, Senatului, precum și a altor instituții care își desfășoară activitatea în incinta Palatului Parlamentului – printre care se numără Curtea Constituțională a României, Consiliul Legislativ, IGPR – Centrul de Cooperare Polițienească Internațională, dar și Guvernul României, atunci când organizează evenimente oficiale.

Consumul estimat pentru întregul an 2026 este de 14.400.000 KW oră, adică 1.200.000 KW oră pe lună. Prin comparație, o locuință obișnuită din România consumă în medie 280 KW oră pe lună, ceea ce înseamnă că energia consumată lunar de Parlamentul României echivalează cu consumul mediu al 4.286 de locuințe.

„În vederea respectării prevederilor articolului 11 alineat 1, litera «b» din HG nr. 395.2016, prezentul acord-cadru încetează de drept la intrarea în efectivitate a primului contract subsecvent care se va încheia între Camera Deputaților și furnizorul de energie electrică desemnat de către ONAC, în baza acordului-cadru centralizat, cu o notificare prealabilă. (…) Având în vedere comunicatul privind achiziția centralizată de energie electrică nr. 2694 din 12 iulie 2025, emis de ONAC, prin care se comunică faptul că toți utilizatorii care au transmis necesitățile vor încheia contracte subsecvente începând cu data de 1 mai 2025, până la această dată există dreptul de a se încheia propriile contracte de achiziție publică, în afara acordului-cadru”, precizează reprezentanții Camerei Deputaților.