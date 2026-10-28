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Gigi Becali, dispus să-l ajute pe Călin Georgescu, ca să „aibă din ce să trăiască”: „Îi dau eu 50.000 de euro”

Gigi Becali, dispus să-l ajute pe Călin Georgescu, ca să „aibă din ce să trăiască”: „Îi dau eu 50.000 de euro”
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Omul de afaceri Gigi Becali spune că este dispus să-i dea bani fostului candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, ca să „aibă din ce să trăiască”.

Patronul FCSB a avut un discurs de susținere pentru Călin Georgescu, care se află în arest preventiv din 29 septembrie 2026, spunând inclusiv că este dispus să-l ajute cu bani, scrie stiripesurse.ro.

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„Dacă oamenii îl susțin, nu poți să-l arestezi.

Trebuie să existe dovada că este un infractor care s-a întâlnit cu ceilalți oameni ca să păcălească mai mulți oameni. De ce îi iau eu apărarea? Păi, eu am fost arestat. După șase luni, de oameni s-a spus că am sechestrat. De ce spui după șase luni? Eram în temniță și a venit Vadim Tudor și am semnat în temniță candidatura mea pe listele pentru europarlamentare. Mi-au dat drumul imediat pentru dosarul ăsta.

În instanță, pentru înșelăciune, nu ai voie să alegi sau să fii ales. Există articole de lege ca să-ți ia drepturile.

Dacă văd mizeria asta, că-l țin arestat, că vezi Doamne, a înșelat el acum cinci ani, păi eu sunt acum fan și îl și ajut, dacă e, și o să iau legătura și cu familia lui, dacă e nevoie, să facă dovada din ce trăiește.

Gigi Becali, ofertă pentru Călin Georgescu: „Îi dau eu 50.000 de euro”

Și eu a trebuit să fac și am luat 500.000 și i-am zis la judecător: «Uite, domnule, am în buzunar 500.000 de euro, din ăștia trăiesc, dacă mă întrebați din ce trăiesc».

Iau și pentru Georgescu 50.000 de euro când îl întreabă din ce trăiește. Dacă îl întrebi pe om cu ce trăiește, niște întrebări aberante, îi dau eu, să trăiască”, a declarat Gigi Becali, la România TV.

Călin Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie 2026, într-un dosar instrumentat de DIICOT, în care este acuzat de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și constituirea unui grup infracțional organizat.

L-a felicitat pe Gigi Becali pentru că nu l-a transferat la FCSB

ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO

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