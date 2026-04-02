Cât rezistă România fără apă, pâine și benzină în situații dramatice, este tema zilei în contextul geopolitic actual. Guvernul a aprobat joi, Strategia Naţională a rezervelor de stat 2026-2030. Inițiativa consolidează capacitatea de răspuns la crize, inclusiv asigurarea de hrană şi apă pentru 400.000 de persoane timp de șase luni. Conform estimărilor pesimiste, românii au șansa să o ducă decent câteva luni.
Astfel, se va asigura stoc suficient de grâu pentru pâinea populaţiei timp de patru luni şi se au în vedere stocuri de produse petroliere.
Guvernul anunţă, joi, adoptatea, prin HG, a Strategiei Naţionale a rezervelor de stat pentru perioada 2026-2030, ”document prin care România îşi consolidează capacitatea de a răspunde eficient la situaţii excepţionale şi îşi asigură un nivel ridicat de rezilienţă şi securitate naţională, aliniat la bunele practici europene şi internaţionale”.
”Obiectivul general al SNRS 2026-2030 constă în planificarea strategică pentru asigurarea disponibilităţii bunurilor materiale din rezervele de stat, esenţiale pentru securitatea naţională în situaţii de urgenţă, crize sau dezastre, prin consolidarea rezilienţei Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale (ANRSPS) şi creşterea capacităţii de intervenţie operativă”, arată Guvernul, într-un comunicat de presă.tățile
Potrivit sursei citate, strategia abordează riscurile şi provocările actuale, printre care:
”Prin SNRS 2026–2030 se instituie un proces de ajustare structurală a nomenclatorului produselor rezervă de stat, care se va realiza o dată la trei ani.
Strategia prevede, totodată, diversificarea produselor stocate, atât în spaţiile proprii, cât şi la operatori economici specializaţi, dezvoltarea capacităţilor proprii de stocare prin construirea de noi depozite şi preluarea sau achiziţia infrastructurilor existente; creşterea capacităţii logistice pentru transportul rapid al produselor din rezervele de stat către autorităţile beneficiare; dotarea cu mijloace tehnice necesare pentru intervenţii simultane în mai multe locaţii”, anunţă Guvernul.
Potrivit Strategiei, priorităţile principale pentru ANRSPS sunt:
