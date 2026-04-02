Cât rezistă România fără apă, pâine și benzină în situații dramatice, este tema zilei în contextul geopolitic actual. Guvernul a aprobat joi, Strategia Naţională a rezervelor de stat 2026-2030. Inițiativa consolidează capacitatea de răspuns la crize, inclusiv asigurarea de hrană şi apă pentru 400.000 de persoane timp de șase luni. Conform estimărilor pesimiste, românii au șansa să o ducă decent câteva luni.

Astfel, se va asigura stoc suficient de grâu pentru pâinea populaţiei timp de patru luni şi se au în vedere stocuri de produse petroliere.

Guvernul anunţă, joi, adoptatea, prin HG, a Strategiei Naţionale a rezervelor de stat pentru perioada 2026-2030, ”document prin care România îşi consolidează capacitatea de a răspunde eficient la situaţii excepţionale şi îşi asigură un nivel ridicat de rezilienţă şi securitate naţională, aliniat la bunele practici europene şi internaţionale”.

”Obiectivul general al SNRS 2026-2030 constă în planificarea strategică pentru asigurarea disponibilităţii bunurilor materiale din rezervele de stat, esenţiale pentru securitatea naţională în situaţii de urgenţă, crize sau dezastre, prin consolidarea rezilienţei Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale (ANRSPS) şi creşterea capacităţii de intervenţie operativă”, arată Guvernul, într-un comunicat de presă.tățile

Calamilitățile predictibile

Potrivit sursei citate, strategia abordează riscurile şi provocările actuale, printre care:

Dezastrele naturale: cutremure, inundaţii, incendii, secetă, fenomene meteorologice extreme.

Dezastrele provocate de om şi urgenţe sanitare: accidente industriale, defecţiuni tehnologice, pandemii/epidemii.

Ameninţări hibride precum: atacuri cibernetice, dezinformare, sabotaj infrastructură critică.

Crizele geopolitice: conflicte armate, agresiuni împotriva statelor NATO/UE.

Migraţia şi refugiaţii: necesitatea sprijinului umanitar.

Concurenţa pentru materii prime şi tehnologii critice.

”Prin SNRS 2026–2030 se instituie un proces de ajustare structurală a nomenclatorului produselor rezervă de stat, care se va realiza o dată la trei ani. Strategia prevede, totodată, diversificarea produselor stocate, atât în spaţiile proprii, cât şi la operatori economici specializaţi, dezvoltarea capacităţilor proprii de stocare prin construirea de noi depozite şi preluarea sau achiziţia infrastructurilor existente; creşterea capacităţii logistice pentru transportul rapid al produselor din rezervele de stat către autorităţile beneficiare; dotarea cu mijloace tehnice necesare pentru intervenţii simultane în mai multe locaţii”, anunţă Guvernul.

Potrivit Strategiei, priorităţile principale pentru ANRSPS sunt:

Asigurarea necesarului de apă şi hrană pentru cel puţin 400.000 de persoane, pentru o perioadă de șase luni.

Constituirea unui stoc de grâu suficient pentru consumul de pâine pe cap de locuitor pentru minimum patru luni.

Asigurarea adăposturilor şi a produselor de cazarmament în caz de cutremur major sau aflux masiv de imigranţi/refugiaţi.

Constituirea stocurilor de produse petroliere pentru situaţii de sincope în aprovizionare, inclusiv pentru nevoile forţelor de apărare şi ale sistemului aliat.

Stocuri de produse energetice pentru asigurarea continuităţii funcţionării sistemului energetic naţional.

Recomandarea autorului: Bolojan, ironii în scandalul banilor în cutiile de pantofi: Dacă mai ai şi cărţi, n-ai spaţiu de cutii