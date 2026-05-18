Prima pagină » Justiție » Percheziții de amploare în dosarul tentativei de asasinat asupra interlopului „Măcelarul lui Bebino”. Suspecții ar fi membrii ai clanului Chira

Percheziții de amploare în dosarul tentativei de asasinat asupra interlopului „Măcelarul lui Bebino”. Suspecții ar fi membrii ai clanului Chira

Ruxandra Radulescu
Percheziții de amploare în dosarul tentativei de asasinat asupra interlopului
Percheziții de amploare în dosarul tentativei de asasinat asupra interlopului "Măcelarul lui Bebino". Suspecții ar fi membrii ai clanului Chira
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Polițiștii din Ilfov au desfășurat duminică 17 percheziții într-un dosar care vizează infracțiuni de violență, tulburarea ordinii publice și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Presupusa victimă ar fi Ionescu Mohamed Constantin, cunoscut în mediile infracționale drept „Măcelarul lui Bebino”.  În luna aprilie, anul acesta, a fost ținta unei tentative de asasinat.

Descinderile au avut loc în județele Ilfov, Ialomița și Călărași, dar și în municipiul București. Potrivit informațiilor transmise de autorități, incidentul investigat s-a produs în dimineața zilei de 18 aprilie 2026, în jurul orei 04:00, într-o parcare din Dobroești.

Victima, Ionescu Mohamed Constantin, a reclamat că a fost atacată de patru persoane necunoscute, despre care susține că ar avea legături cu clanul Chira.

Bărbatul a declarat polițiștilor că a fost lovit cu un corp contondent în zona capului, a umărului și la piciorul drept și că nu cunoaște motivul agresiunii. Sesizarea a fost făcută prin 112, iar cazul a fost preluat de polițiștii din Pantelimon și ulterior de Serviciul de Investigații Criminale Ilfov.

Arme și obiecte periculoase găsite la percheziții

În urma perchezițiilor efectuate duminică, anchetatorii au descoperit și ridicat un pistol, precum și mai multe obiecte tăietoare-înțepătoare și contondente. Autoritățile au emis și cinci mandate de aducere pentru persoane vizate în dosar.

Cercetările sunt coordonate de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu și vizează infracțiuni de tulburarea ordinii și liniștii publice, lovire sau alte violențe și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Intervenție cu mascați și jandarmi

La operațiune au participat polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, dar și jandarmi ai Brigăzii Speciale de Intervenție și ai Inspectoratului de Jandarmi Ilfov. Anchetatorii spun că verificările continuă pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate și a întregii situații de fapt. Conform legii, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală.

În luna aprilie, Mahomed Constantin Ionescu a fost ținta unei tentative de asasinat. Bărbatul a avut nevoie urgentă de intervenția medicilor, care i-au cusut rănile.

FOTO: Facebook/Mediafax

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Kovesi face acuzații grave la adresa Comisiei Europene: „Este o decizie politică clară de a nu crește capacitatea de investigare a EPPO”
11:45
Kovesi face acuzații grave la adresa Comisiei Europene: „Este o decizie politică clară de a nu crește capacitatea de investigare a EPPO”
DOCUMENT Creșteri salariale la Parchete. Cristina Chiriac, procurorul general al României, a majorat cu 50% veniturile managerilor economici
08:00
Creșteri salariale la Parchete. Cristina Chiriac, procurorul general al României, a majorat cu 50% veniturile managerilor economici
JUSTIȚIE Horia Constantinescu, fost şef al ANPC, apare în dosarul procurorilor Gigi Ştefan şi Teodor Niţă. Ce i-a cerut Horia lui Gigi
23:44, 15 May 2026
Horia Constantinescu, fost şef al ANPC, apare în dosarul procurorilor Gigi Ştefan şi Teodor Niţă. Ce i-a cerut Horia lui Gigi
JUSTIȚIE Procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță au fost arestați preventiv. Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție
18:05, 15 May 2026
Procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță au fost arestați preventiv. Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție
FLASH NEWS Doi minori, arestați preventiv în Alba pentru tentativă de viol. O fetiță de 13 ani a scăpat de agresori doar datorită malformației congenitale de care suferă
11:39, 15 May 2026
Doi minori, arestați preventiv în Alba pentru tentativă de viol. O fetiță de 13 ani a scăpat de agresori doar datorită malformației congenitale de care suferă
JUSTIȚIE Procurorii Teodor Niță și Gigi Ștefan au fost reținuți și propuși ÎCCJ pentru arestarea preventivă. Peste 130.000 € au fost găsiți de anchetatori
07:33, 15 May 2026
Procurorii Teodor Niță și Gigi Ștefan au fost reținuți și propuși ÎCCJ pentru arestarea preventivă. Peste 130.000 € au fost găsiți de anchetatori
Mediafax
Consultările la Cotroceni pentru noul Guvern. Delegația USR discută cu Nicușor Dan, după PSD, AUR și PNL
Digi24
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră pentru Bulgaria
Cancan.ro
Câți bani a primit eliminatul Aris Eram, de la Antena 1, pentru cele 19 săptămâni la Survivor
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Adevarul
Apusul liderilor providențiali. Prăbușirea popularității lui Trump, Netanyahu și Putin oferă o nesperată gură de oxigen Occidentului
Mediafax
Aceasta e fișa de vot! Cum au notat membrii juriului din Moldova prestația Alexandrei Căpitănescu
Click
Gestul care a atras atenția și admirația fanilor: cum o prezintă Nicu Grigore pe fiica Bellei Santiago
Digi24
Sondaj INSCOP: PNL depășește PSD în intențiile de vot pentru alegeri parlamentare. Ce procente au AUR și USR
Cancan.ro
Cresc pensiile românilor cu 600 lei, de la 1 ianuarie 2027. Cine beneficiază de această mărire și care este condiția
Ce se întâmplă doctore
Imagine virală cu o legendă a muzicii românești. O recunoști pe fetița din fotografie?
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Codul Rutier 2026: Trebuie să faci ITP la motocultor dacă circuli cu el pe drumurile publice?
Descopera.ro
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Râzi cu lacrimi
Bancuri cu şoferi: – Ți-am zis că nu e ok cu BMW-ul pe linia de tramvai...
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit peste 1.700 de „proteine ​​întunecate” ascunse în celulele umane
ANUNȚ Iașul rămâne fără apă caldă aproape o săptămână. Care este motivul
13:55
Iașul rămâne fără apă caldă aproape o săptămână. Care este motivul
SĂNĂTATE Românul testat pozitiv la hantavirus și internat la Arad locuia singur, în mizerie, înainte să ajungă la spital
13:49
Românul testat pozitiv la hantavirus și internat la Arad locuia singur, în mizerie, înainte să ajungă la spital
CONTROVERSĂ Rusia a atacat o navă de marfă a Chinei cu câteva ore înainte de vizita lui Putin la Xi Jinping. Cum s-a produs incidentul
13:43
Rusia a atacat o navă de marfă a Chinei cu câteva ore înainte de vizita lui Putin la Xi Jinping. Cum s-a produs incidentul
FLASH NEWS Dominic Fritz, după consultările de la Cotroceni cu Nicușor Dan: ”Dacă PSD găsește o majoritate, noi vom intra în opoziție”
13:37
Dominic Fritz, după consultările de la Cotroceni cu Nicușor Dan: ”Dacă PSD găsește o majoritate, noi vom intra în opoziție”
POLITICĂ După Trump, Beijingul se pregătește să-l primească pe președintele rus Vladimir Putin. Când va avea loc vizita
13:32
După Trump, Beijingul se pregătește să-l primească pe președintele rus Vladimir Putin. Când va avea loc vizita
ACTUALITATE Luptătorul Alexandru Stoica, zis Greuceanu, explică incidentul în care a fost implicat Gabi Tamaș: „Nu pot să zic că l-am bătut. L-am luat mai agresiv”
13:23
Luptătorul Alexandru Stoica, zis Greuceanu, explică incidentul în care a fost implicat Gabi Tamaș: „Nu pot să zic că l-am bătut. L-am luat mai agresiv”

Cele mai noi

Trimite acest link pe