Premierul Ilie Bolojan a declarat joi, într-un interviu pentru Europa FM, întrebat ce ţine acasă în cutiile de pantofi, că în apartamentul în care locuieşte, de 65 de metri pătraţi, nu ai foarte mult spaţiu să ţii cutii de pantofi şi dacă mai ai şi cărţi, n-ai spaţiu pentru asta.

Bolojan a reacționat la scandalul izbucnit în jurul Directorului general al Autorităţii Rutiere Române (ARR), Cristian Anton, în locuința căruia anchetatorii au descoperit sume importante de bani ascunse în cutii de pantofi.

„În apartamentul în care locuiesc, de 65 de metri pătraţi, nu ai foarte mult spaţiu să ţii cutii de pantofi. Dacă mai ai şi cărţi, n-ai spaţiu pentru asta”, a răspuns șeful Executiului.

Despre faptul că Sorin Grindeanu a spus că ţine în cutii preţul la motorină, de 12 lei, premierul a replicat: „Da, eu nu-mi permit astfel de glume. Aş putea să fac tot felul de consideraţii legate de cei care îţi sunt apropiaţi, dar nu voi face acest lucru, pentru că nu cred că este cazul”.

Șeful ARR, Cristian Anton, ținea acasă cutii pline cu bani

Directorul Autorității Rutiere Românie, Cristian Anton, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, miercuri, 1 aprilie, prin decizia Tribunalului Cluj.

La percheziții, procurorii DNA au găsit inițial aproximativ 350.000 de euro în locuințele lui Cristian Anton din București și din Timișoara. Mai exact, anchetatorii au ridicat 77.000 de lei, restul fiind în euro până la suma totală de 350.000 de euro. O parte din bani erau ascunși în cutii de carton. Ulterior, procurorii au mai găsit și alți bani, iar suma totală a depășit 500.000 de euro.

