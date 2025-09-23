Adrian Teodorescu, director general al Termoenergetica, a anunțat, în cadrul emisiunii „Cu Gândul la București”, cât vor plăti bucureștenii pentru căldură la iarnă. Acesta a vorbit și despre starea sistemului de termoficare și spune că în ultima perioadă s-au reabilitat tronsoane foarte importante.

„Până la acest moment nu există nicio modificare de tarif pentru populație. La momentul acesta sunt în vigoare hotărârile de Consiliu General de anul trecut, actualizate. Deci populația va plăti 330 de lei pe gigacalorie. Asigurările pe care le-am avut de la Primăria Municipiului București sunt că rămânem cu aceleași tarife. Această subvenție nu este una de exploatare ca la alte societăți de stat. Această subvenție reprezintă practic diferența dintre prețul stabilit și prețul pe care îl plătește populația pentru încălzire și apă caldă. Vom avea aceleași tarife cu care vom factura. Actualul primar general ne-a dat asigurări că nu intenționează pentru acest sezon să majoreze tariful la populație”, a precizat Adrian Teodorescu în cadrul emisiunii „Cu Gândul la București”.

Căldură la iarnă: ce tronsoane s-au reabilitat

Directorul general al Termoenergetica a vorbit și despre starea sistemului de termoficare:

„Pentru noi au fost probleme reale acele diferențe de temperatură. O temperatură cu minus, dar constantă, echilibrează sistemul. Fluctuațiile de temperaturi crează probleme. Este o chestiune care ține de echilibrare. S-au reabilitat tronsoane care erau puse în funcțiune în anii 60-70, care generau o multitudine de avarii mari, de sistem”, a mai precizat Adrian Teodorescu.

Întreaga emisiune cu Adrian Teodorescu poate fi vizionată AICI: