Cătălin Drulă, atac la Sorin Grindeanu: „Curaj, găină, că te tai!”. Liderul PSD, acuzat că fuge de responsabilitatea guvernării

Deputatul USR, Cătălin Drulă, lansează un atac la adresa liderului PSD, Sorin Grindeanu, după ce acesta a propus ca social-democrații să susțină un guvern minoritar PNL-UDMR.

Schimbul de replici a pornit de la declarațiile făcute joi seară de Sorin Grindeanu, la Antena 3 CNN. Liderul PSD a respins ideea formării unui guvern minoritar social-democrat, susținând că o asemenea formulă ar pune partidul într-o poziție vulnerabilă.

Drulă îi amintește că liberalii, USR și UDMR au încercat deja să formeze un Guvern condus de Siegfried Mureșan, însă PSD a refuzat să îl voteze. Într-o postare pe rețelele sociale, deputatul USR îl acuză pe Grindeanu că își dorește influență politică fără să își asume responsabilitatea guvernării.

”Grindeanu: „Așa putem zice și în sens invers, că noi suntem de acord să votăm un guvern minoritar PNL-UDMR, își asumă?”.

Da, bos, ne-am asumat săptămâna trecută, s-a numit guvernul Mureșan și nu l-ai votat. Noi spre deosebire de tine nu ne-am ascuns sub mese să fugim de guvernare. Tu vrei dacă se poate putere și șmecherie, dar când e vorba de responsabilitate, să o ia fraierii”, a scris Cătălin Drulă pe pagina sa de Facebook.

”Hai, Sorine. Curaj, găină, că te tai!”

Cătălin Drulă a ironizat și o altă afirmație făcută de Sorin Grindeanu, referitoare la responsabilitatea partidelor în negocierile pentru formarea noului Guvern. Liderul PSD declarase că, în actualul context politic, nu ar trebui ca unele formațiuni să profite de situație, în timp ce altele își asumă costurile guvernării.

Drulă a preluat afirmația și a folosit-o pentru a-l provoca pe Grindeanu să intre la guvernare. În finalul postării, Cătălin Drulă a comentat și apelul liderului PSD la eliminarea calculelor politice din negocierile pentru formarea viitorului Executiv.

”I-auziți, la social-democratul nostru șef, din setul de valori de stânga: „La sfârșitul zilei nu putem sa fim unii șmecheri si alții fraieri.” Hai Sorine. Curaj găină, că te tai. Bagă miniștri, votează, arată-ne soluțiile social-democrate. I-auziți ce mai zice domnul: „eu cred că a venit momentul să dăm la o parte șmecheriile politice”. De acord. Hai, că e toată lumea sătulă de tumbele și contorsionările tale penibile”, a încheiat Cătălin Drulă.



Grindeanu propune un guvern minoritar PNL-UDMR

Declarațiile care au provocat reacția lui Drulă au fost făcute de Sorin Grindeanu în contextul negocierilor pentru formarea unui nou Cabinet. Președintele PSD a explicat că nu consideră oportună formula unui guvern minoritar social-democrat, argumentând că partidul ar deveni vulnerabil politic.

”Fac eu o ofertă inversă: PSD votează un guvern minoritar PNL-UDMR. Haideți!”, a declarat Grindeanu.

Liderul social-democrat a susținut totodată că este convins că liberalii nu vor accepta o asemenea formulă și a cerut renunțarea la ceea ce a numit ”șmecherii politice”.