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Fritz spune că anticipatele sunt soluția la criza politică, iar USR nu va vota un Guvern din care face parte PSD

Fritz spune că anticipatele sunt soluția la criza politică, iar USR nu va vota un Guvern din care face parte PSD
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Dominic Fritz consideră alegerile anticipate cea mai legitimă soluție pentru actuala criză politică, dacă nu se ajunge la un acord cu partidele responsabile de situația actuală. Președintele Uniunea Salvați România – USR spune că partidul nu va vota un Guvern din care face parte Partidul Social Democrat – PSD. De asemenea, Dominic Fritz respinge și varianta unui premier independent.

Totodată, Dominic Fritz reiterează că partidul USR nu va susține nicio majoritate din care fac parte social-democrații. Liderul USR spune că România are nevoie de o soluție politică stabilă, nu de una „de avarie”. Fritz consideră că această direcție nu poate fi asigurată printr-o guvernare alături de PSD.

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Dominic Fritz. Foto: Mediafax Foto.

„Ce pot să spun pentru USR este că nu vom susține nici o majoritate din care face parte PSD. Cred că datorăm cetățenilor o soluție care nu este doar de avarie, ci care permite ca România să meargă în direcția cea bună și asta nu se poate cu PSD”, a mai spus Dominic Fritz, la RFI.

Dominic Fritz spune că anticipatele reprezintă soluția la criza politică

Dominic Fritz spune că alegerile anticipate nu trebuie excluse ca soluție pentru criza politică. Liderul USR consideră că, dacă partidele responsabile de actuala situație nu ajung la un acord, atunci aceasta ar putea fi o opțiune. Totodată, Fritz critică ignorarea constantă a acestei variante și respinge o soluție politică alături de un partid pe care îl consideră „compromis” în fața alegătorilor români.

„Dacă nu există cu cei responsabili pentru această criză o soluție, atunci soluția sunt alegeri anticipate. Nu înțeleg de ce această soluție este constant ignorată și ne prefacem că trebuie să găsim o soluție amorală, cu un partid care s-a compromis complet în fața românilor”, a mai spus Fritz.

Dominic Fritz acuză PSD că a contribuit „conștient” la actuala criză politică. El critică și modul în care partidul caută acum o soluție. Liderul USR spune că românii resimt efectele crizei și au dreptul să decidă din nou direcția țării. Fritz mai susține că alegerile anticipate sunt cea mai „legitimă soluție” și respinge ideea că politicienii ar trebui să se teamă de votul cetățenilor.

„PSD a luat o decizie conștientă de a ne arunca în această criză și acum joacă pe virgina care caută o soluție. Nu, cetățenii s-au săturat, cetățenii nu știu cum va fi ziua de mâine, ei simt în buzunarul lor această criză și de aceea eu cred că e dreptul cetățenilor de a cere: dați-ne nouă din nou puterea de a decide care este direcția pentru această țară.

Deci nu doar că nu mă tem, chiar cred că cea mai legitimă soluție în această criză sunt alegeri anticipate, în care punem din nou decizia în mâinile cetățenilor. De unde frica asta față de cetățeni?”, a continuat Fritz.

Fritz: „Nu există premier independent”

Dominic Fritz respinge varianta unui premier independent. Liderul USR susține că orice premier depinde de majoritatea parlamentară care îl susține. El mai afirmă că un guvern susținut de PSD nu ar putea avea un premier cu adevărat independent, acuzând partidul că ar fi încălcat în repetate rânduri înțelegerile de coaliție și a colaborat cu AUR.

„Nu există premier independent. Independent de cine? Un premier este dependent de majoritatea care îl votează în Parlament și care îi susține proiectele în Parlament. Dacă din majoritatea asta face parte un partid care a încălcat toate protocoalele de coaliție, care a încălcat Constituția, care a făcut constant o majoritate separată, paralelă, de șantaj cu AUR, atunci acest premier nu este independent, ci va fi dependent de acest PSD (…). Nu există un premier independent”, a mai spus liderul USR.

Sursă foto: Mediafax Foto

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