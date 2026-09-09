Adriana Bahmuțeanu reacționează după ce mai multe obiecte personale ale fostului său soț, Silviu Prigoană, au fost găsite la vechituri, într-un târg din București. Într-o declarație în exclusivitate pentru Gândul, vedeta de televiziune spune că nu știa că lucruri precum fotografii personale, de familie sau documente au ajuns să fie împrăștiate și chiar să ajungă la gunoi. Adriana a relatat cum, după moartea lui Silviu Prigoană, nu a reușit să-și recupereze niște obiecte personale de la fostul ei soț.

Sondaj Gândul După victoria AfD din Germania, crezi că va lovi valul suveranist și în Franța, la alegerile prezidențiale? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Adriana Bahmuțeanu: Lucrurile mele personale au rămas în container

Un tablou cu Silviu Prigoană când era mic, două tablouri cu Adriana Bahmuțeanu și Viorica, mama băieților Honorius și Silvius, certificatul de deputat, un articol decupat din 300 Top oameni de afaceri, Capital, dar și un act al acțiunilor deținute la Radiodifuziunea Română, au fost identificate și fotografiate în târgul Vitan din București.

Contactată de Gândul, Adriana Bahmuțeanu s-a arătat scandalizată și a declarat că nu are cunoștință despre cum au ajuns acele lucruri la gunoi. Ea a spus că fostul ei soț obișnuia să depoziteze lucruri, de care nu se mai folosea, în două containere, despre care nu știe unde se aflau.

„Probabil acel depozit, container, a fost dezafectat și lucrurile au ajuns la gunoi. Cineva le-a luat și le-a dus la târgul de vechituri. Eu nu știu unde se afla acel depozit/container, toate hainele și bunurile mele personale au rămas acolo. Prigoană nu a vrut sa îmi dea nimic. Am plecat de la el cu 1.000 de lei și 2 copii în brațe, am fugit unde am văzut cu ochii”, a spus Adriana Bahmuțeanu.

„Prigoană strângea tot, avea tezaurizare compulsivă”

Fosta soție a omului de afaceri declară că acesta avea un obicei să depoziteze într-un loc obiecte care nu-i mai trebuiau.

„Prigoana era un om strângător, nu arunca nimic, tot ce nu folosea pe moment trimitea la container: electrocasnice, oale, tablouri, haine, jucării. Nu am idee ce s-a întâmplat, dar probabil după atâția ani, obiectele din containere s-au deteriorat și a trebuit să se facă curat în interior. Strângea tot, avea tezaurizare compulsiva”, a adăugat vedeta TV.

Bahmuțeanu și-a amintit cum ea a dorit să-și recupereze niște lucruri personale și nu a reușit.

„După ce a murit, l-am sunat pe un angajat, șoferul lui de pe vremuri, să îl rog să îmi returneze obiectele personale și nu a vrut”, a mărturisit Adriana.

Acum, vedeta TV spune că s-a răzgândit.

„Acum, când stau și mă gândesc, nu aș mai vrea lucrurile alea înapoi. Trecutul e trecut și acolo trebuie să rămână. M-am detașat. Mi-au propus de la o televiziune să mergem la târgul de vechituri să recunosc obiecte. Nu vreau să fac nici asta, nu mă mai interesează. Asta este dovada faptului că nu rămâne nimic după noi, important este cum ne trăim viața”, a mai spus fosta soție a lui Silviu Prigoană.