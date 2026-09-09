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Rogobete îl atacă pe Bolojan pe tema Sănătății: „Nu se reformează cu barda. Riscați viața oamenilor”

Elena Popescu
Rogobete îl atacă pe Bolojan pe tema Sănătății: „Nu se reformează cu barda. Riscați viața oamenilor”
Alexandru Rogobete / Foto - Mediafax
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Fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete îi critică dur pe Ilie Bolojan și pe președintele CNAS, Horațiu Moldovan, pe tema modului în care ar trebui făcută reforma sistemului sanitar.

Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, Alexandru Rogobete susține că bugetul Sănătății este greu de estimat, deoarece cheltuielile variază în funcție de numărul pacienților, al urgențelor și de costul tratamentelor.

Potrivit lui Rogobete, bugetul Sănătății este unul dintre cele mai greu de anticipat bugete publice, întrucât necesarul financiar depinde de factori imposibil de prognozat cu exactitate: numărul pacienților, urgențele care ajung în UPU, gradul de ocupare a secțiilor ATI, accidentele colective sau necesarul de tratamente costisitoare.

”În sănătate, reformele nu se pot face prin tăieri. Se fac prin construcție, investiții și viziune. Bugetul sănătății nu este și nu va fi niciodată un Excel perfect predictibil. Este unul dintre cele mai dinamice și volatile bugete ale statului. Poți face estimări pe baza anilor anteriori, dar nu poți ști cu exactitate câți pacienți se vor îmbolnăvi, câte urgențe vor ajunge în UPU, care va fi încărcarea ATI, câte accidente colective vor exista sau câți oameni vor avea nevoie de tratamente costisitoare”, a scris fostul ministru al Sănătății.

Alexandru Rogobete a dat ca exemplu cheltuielile pentru tratamentele oncologice, despre care spune că au crescut puternic în ultimii ani.

”Consumul pentru tratamentul medicamentos a crescut de la aproximativ 3,6 miliarde de lei în 2020 la 9,5 miliarde în 2025, iar necesarul estimat pentru 2026 depășește 10,3 miliarde. De ce? Pentru că România și-a dezvoltat capacitatea de diagnostic: mai multe CT-uri, RMN-uri, PET-CT-uri, laboratoare performante, screening și diagnostic mobil. Încă nu suficiente, dar mult mai multe ca acum 5 ani! O dezvoltare vizibilă și normală! Diagnosticăm mai mulți pacienți și îi diagnosticăm mai repede”, a subliniat Rogobete.

Fostul ministru al Sănătății spune că, în paralel, a crescut și capacitatea de tratament, prin modernizarea spitalelor și secțiilor, dezvoltarea blocurilor operatorii, a secțiilor ATI și a serviciilor de radioterapie, precum și prin accesul la terapii moderne.

”Mai mulți pacienți diagnosticați înseamnă mai mulți pacienți tratați. Iar mai mulți oameni tratați înseamnă, firesc, costuri mai mari”, a adăugat fostul ministru.

”Riști sănătatea și viața oamenilor”

Rogobete i-a criticat apoi pe premierul interimar Ilie Bolojan și pe președintele CNAS, Horațiu Moldovan, spunând că privesc evoluția cheltuielilor din Sănătate ”aproape exclusiv contabil”.

”Aici este problema de viziune a premierului demis Ilie Bolojan și a președintelui CNAS, Horațiu Moldovan. Când privești această evoluție aproape exclusiv contabil și o prezinți ca pe o anomalie care trebuie tăiată, nu înțelegi mecanismul unui sistem de sănătate care și-a crescut capacitatea de a diagnostica și trata.

Iar când vii cu teoria că un medicament poate fi înlocuit cu „unul și jumătate sau două” mai ieftine pentru că fac aproximativ același lucru, demonstrezi exact această lipsă de viziune. Medicina nu se face cu aproximații. Sănătatea nu se reformează cu barda. Și asta nu este reformă. Sigur că trebuie eliminată risipa. Trebuie negociate prețurile și folosite genericele și biosimilarele acolo unde sunt indicate medical. Trebuie urmărit fiecare leu public.
Dar reforma nu înseamnă să reduci accesul pacienților pentru ca un tabel să arate mai bine. Adevărata reformă înseamnă să diagnostichezi mai devreme, să tratezi mai eficient și să construiești un sistem sustenabil. Pentru că diagnosticul precoce poate însemna tratamente mai eficiente, mai puține complicații, recuperare mai rapidă și oameni care se întorc mai repede la familiile și locurile lor de muncă. Domnule Bolojan, domnule Moldovan, sănătatea nu este o problemă de Excel care se rezolvă prin tăieri. Este un sistem viu, construit pentru oameni. Riști sănătatea și viața oamenilor. România trebuie să continue să construiască. O să fie bine!”, a încheiat Alexandru Rogobete.
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