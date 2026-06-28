Ministrul Afacerilor Interne, liberalul Cătălin Predoiu, anunţă că tocmai a încheiat un studiu referitor la politicile guvernamentale promovate de PNL în ultimii zece ani.

De asemenea, aminteşte colegilor de partid că „și-au construit fără rezerve cariera în colaborare cu PSD”.

Cătălin Predoiu: „În căutarea unui model economic naţional. Din opoziție nu poți scoate o țară din criză”

Predoiu demonstrează cu dovezi de ce nu poţi să scoţi o ţară din criză din opoziţie şi „de ce problema nu era rămânerea la guvernare alături de un anumit partid, dacă generai politicile corecte”.

În cea mai nouă postare a sa de pe facebook, fostul lider liberal anunţă că se gândeşte să şi publice acest studiu, „atunci când se vor mai tempera pasiunile, tensiunile și jignirile din dezbaterea internă a partidului.”

„Diminuarea susținerii electorale nu a fost cauzată de participarea într-o formulă de guvernare alături de un partid sau altul (USR, PSD ori alături de amândouă), ci de conținutul politicilor adoptate. De aici rezultă și o concluzie logică: problema nu era rămânerea la guvernare alături de un anumit partid, dacă generai politicile corecte pentru recâștigarea bazei electorale și scoaterea țării din criză, iar soluția ar fi fost politicile bine țintite pentru antreprenoriat, dezvoltarea proiectelor administrației locale și capacitatea de producție națională (inclusiv prin proiecte de coproducție cu parteneri strategici interesați). Din opoziție nu poți scoate o țară din criză. Dar majoritatea partidului a decis acum o lună că este mai bine să ne întărim în opoziție și să salvăm țara peste trei ani. Între timp, se pare că opinia s-a schimbat spre guvernare, tant mieux(n.r fr. cu atât mai bine)”, scrie Cătălin Predoiu.

Predoiu aduce ca argument „mărturia” lui Florin Cîţu

Cât se mai gândeşte dacă să publice sau nu această analiză, ministrul de Interne dă publicităţii punctul de vedere al unui economist liberal, fost premier al ţării, Florin Cîţu.

„Până atunci, atașez un punct de vedere în întregime științific, aparținând unui specialist. Faptul că acesta a fost președinte al PNL este irelevant din perspectiva subiectului economic și științific discutat. https://financialintelligence.ro/cum-reinviem-o-economie…/”.

De asemenea, liberalul nu uită să amintească liderilor PNL că, „până nu demult, și-au construit fără rezerve cariera în colaborare cu PSD.”