Donald Trump este dispus să ofere Iranului o relaxare a sancțiunilor economice și să deblocheze fondurile înghețate, însă doar în schimbul unor „progrese concrete” în privința programului său nuclear, relatează CNN. În tot acest timp, mediatorii încearcă să aducă ambele țări la masa negocierilor.

În prezent, deși discuțiile prin intermediari sunt descrise ca fiind „pozitive și constructive”, există blocaje majore din cauza neîncrederii reciproce. Iranul s-a arătat până în prezent flexibil în ceea ce privește problema nucleară, însă a cerut Statelor Unite să ridice sancțiunile în avans, propunere respinsă categoric de Washington în repetate rânduri. Ambasadorul Washingtonului la ONU, Mike Waltz, a precizat că Teheranul a cerut „totul în avans și a oferit în schimb doar o promisiune că vor discuta ulterior”.

Duminică, Donald Trump a precizat pentru publicația Axios că se așteaptă ca săptămâna aceasta să aibă loc mai multe discuții cu partea iraniană, la care vor participa trimisul special Steve Witkoff, Jared Kushner, vicepreședintele JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio.

„Vor să facă o înțelegere, dar nu este înțelegerea pe care vreau să o fac eu”, a spus Trump. „Este ceea ce am fi putut conveni acum un an. Au exagerat”.

Ultima ofertă de pace a venit din partea Teheranului prin intermediul mediatorilor qatarezi și prevedea redeschiderea parțială a Strâmtorii Ormuz în schimbul unui armistițiu de 7 zile, dar a fost respinsă de președintele american.

În prezent, conflictul cu Iranul, care durează de șapte luni, exercită o presiune politică și economică uriașă asupra președintelui american chiar înaintea alegerilor parțiale de la începutul lunii noiembrie. Mutarea confruntării pe piața petrolului a generat o creștere drastică a prețurilor globale la combustibil chiar în pragul alegerilor și a generat o creștere a inflației care afectează direct buzunarele alegătorilor americani.