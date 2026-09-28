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Primul ministru propus care admite faptul că Guvernul Mureșan nu are șanse să treacă în Parlament: Se pare că nu!

Olga Borșcevschi
Primul ministru propus care admite faptul că Guvernul Mureșan nu are șanse să treacă în Parlament: Se pare că nu!
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Ministrul propus la Transporturi, Cătălin Drulă, a declarat luni, despre şansele ca Guvernul Mureşan să fie votat în Parlament, că din tot ce se anunţă, pare că nu. Drulă a precizat că preşedintele Nicușor Dan ar trebui să declanşeze alegerile anticipate, pentru că ar avea deja două propuneri de premier în ipoteza aceasta, respinse.

Drulă, despre şansele ca Guvernul Mureşan să fi votat

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Ar trebui ca PSD să voteze Guvernul Siegfried Mureșan?

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Cătălin Drulă a fost întrebat după audierea din comisiile parlmentare dacă crede că Guvernul Mureşan va trece de votul de învestire.

„Din tot ce se anunţă, pare că nu, pentru că PSD şi AUR au spus că nu votează şi atunci cred că matematic este foarte complicat”, a răspuns el.

Catalin Drula, propus de premierul desemnat Siegfried Muresan pentru functia de ministru al Transporturilor si Infrastructurii, este audiat in cadrul comisiilor de specialitate din Parlament, luni, 28 septembrie 2026. MARIAN ILIE / MEDIAFAX FOTO

„Ar trebui să declanşeze alegerile anticipate preşedintele României, pentru că ar avea deja două propuneri de premier în ipoteza aceasta, respinse. Şi e momentul să ne întoarcem la popor, să spună oamenii, să voteze şi să spună dacă trebuie să conducă USR, AUR, domnul Zamfir care făcea scandal aici sau cine trebuie să conducă”, a mai spus Drulă.

Aviz negativ la limită

Cătălin Drulă, propus de USR pentru funcția de ministru al Transporturilor în Guvernul Mureșan, a primit luni aviz nefavorabil în comisiile parlamentare, cu 16 voturi pentru și 18 împotrivă.

Catalin Drula, propus de premierul desemnat Siegfried Muresan pentru functia de ministru al Transporturilor si Infrastructurii, este audiat in cadrul comisiilor de specialitate din Parlament, luni, 28 septembrie 2026. MARIAN ILIE / MEDIAFAX FOTO

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