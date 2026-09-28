Ministrul propus la Transporturi, Cătălin Drulă, a declarat luni, despre şansele ca Guvernul Mureşan să fie votat în Parlament, că din tot ce se anunţă, pare că nu. Drulă a precizat că preşedintele Nicușor Dan ar trebui să declanşeze alegerile anticipate, pentru că ar avea deja două propuneri de premier în ipoteza aceasta, respinse.

Drulă, despre şansele ca Guvernul Mureşan să fi votat

Sondaj Gândul Ar trebui ca PSD să voteze Guvernul Siegfried Mureșan? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Cătălin Drulă a fost întrebat după audierea din comisiile parlmentare dacă crede că Guvernul Mureşan va trece de votul de învestire.

„Din tot ce se anunţă, pare că nu, pentru că PSD şi AUR au spus că nu votează şi atunci cred că matematic este foarte complicat”, a răspuns el.

„Ar trebui să declanşeze alegerile anticipate preşedintele României, pentru că ar avea deja două propuneri de premier în ipoteza aceasta, respinse. Şi e momentul să ne întoarcem la popor, să spună oamenii, să voteze şi să spună dacă trebuie să conducă USR, AUR, domnul Zamfir care făcea scandal aici sau cine trebuie să conducă”, a mai spus Drulă.