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Denise Rifai, un nou pas în televiziune. Unde ar urma să o vedem după plecarea de la „Furnicuțele”

Denise Rifai, un nou pas în televiziune. Unde ar urma să o vedem după plecarea de la „Furnicuțele”
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Denise Rifai se află în discuții pentru un nou proiect de televiziune, după încheierea primului sezon al emisiunii „Furnicuțele”, pe care l-a prezentat la Antena 1. Prezentatoarea ar urma să continue colaborarea cu familia Antena, după ce în locul său la emisiunea de divertisment a venit Cătălin Măruță. Aceasta ar începe un nou capitol la Antena Stars, conform CANCAN.

Denise Rifai va începe un nou capitol la Antena Stars

Denise Rifai ar urma să continue colaborarea cu grupul Antena, însă nu la Antena 1, ci la Antena Stars. Prezentatoarea ar fi în discuții pentru un nou proiect de televiziune, în cadrul căruia ar urma să ocupe rolul de prezentatoare.

Pentru pregătirea noului format, Denise Rifai ar fi participat deja la întâlniri cu Elena Răchițeanu, șefa Antena Stars, în cadrul cărora ar fi fost discutate detaliile proiectului. Având în vedere profilul postului, axat în principal pe informații din zona mondenă și de divertisment, noua emisiune ar urma să se înscrie în această zonă editorială, conform CANCAN.

Denise Rifai a început colaborarea cu Antena 1 în februarie 2026

Denise Rifai a început să colaboreze cu Antena 1 în februarie 2026, după o perioadă de șase ani petrecută la Kanal D.  Emisiunea „Furnicuțele” a reprezentat o schimbare de registru pentru prezentatoare, cunoscută în special pentru emisiunile de interviuri și pentru abordarea subiectelor de actualitate și politică.

După încheierea primului sezon, Denise Rifai nu a mai apărut într-un proiect TV, însă perioada de pauză ar putea fi de scurtă durată. Prezentatoarea ar fi purtat discuții pentru o nouă emisiune, iar informațiile disponibile indică faptul că aceasta își va continua activitatea în cadrul trustului Antena.

Denise Rifai a anunțat în august 2026 că rămâne în „familia Antena”

În luna august în momentul când a anunțat că nu va mai fi moderatoarea emisiunii „Furnicuțele”, Denise Rifai a precizat că va rămâne în familia Antena și că se pregătește pentru un nou proiect. Aceasta a descris emisiunea Furnicuțele ca pe un capitol frumos

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„Mulțumesc Antena 1 pentru încrederea de a-mi propune acest proiect inedit și pentru bucuria de a fi făcut parte din această poveste. Îi doresc mult succes lui Cătălin Măruță și sunt convinsă că va scrie, alături de echipa «Furnicuțele», un nou capitol frumos. Cât despre mine, rămân în familia Antena, alături de care pornesc cu entuziasm spre un nou proiect, o nouă provocare și, sper, o nouă poveste frumoasă construită împreună”, spunea Denise Rifai în luna august.

TOP 10 cele mai bune audiențe obținute de Denise Rifai

Denise Rifai a debutat cu „Furnicuțele” pe data de 20 aprilie, atunci când l-a avut invitat pe Raed Arafat. La acel moment, emisiunea a înregistrat o audiență națională de 425.000 de telespectatori, însă nu cea mai bună din întreg sezonul.

Recordul absolut al emisiunii prezentate de Denise Rifai a fost atins pe data de 12 iunie, când „Furnicuțele” l-au invitat în platou pe cântărețul de muzică populară Valentin Zamfira. Ediția a fost urmărită de 485.000 de români, foarte aproape de atingerea bornei de jumătate de milion.

Per total, la nivel național, show-ul găzduit de Rifai a adus Antenei 1 o medie de aproximativ 350.000 de telespectatori pe minut. Fiecare dintre cele mai bune 10 ediții a înregistrat o audiență de cel puțin 400.000 de urmăritori.

Top 10 cele mai urmărite ediții ale emisiunii „Furnicuțele”

  1. 12 iunie, invitat Valentin Zamfira – 485.000 de telespectatori
  2. 30 iunie, Paula Chirlă – 480.000
  3. 21 mai, Dani Oțil – 450.000
  4. 20 aprilie, Raed Arafat – 425.000
  5. 13 iulie, Nicolai Tand – 420.000
  6. 21 aprilie, Diana Matei – 415.000
  7. 24 iunie, Lora – 415.000
  8. 9 iulie, Gabi Tamaș – 410.000
  9. 18 iulie, Chef Samuel Le Torriellec – 405.000
  10. 4 iunie, Cristi Borcea – 400.000
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