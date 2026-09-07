Cațavencii: Tot ei sunt și astăzi la butoane

La începutul anilor ’90 am locuit la etajul VII al unui bloc de zece și aveam mereu cu mine o scobitoare, un bețișor, ceva, să apăs butoanele liftului, pe care cineva scuipa regulat, metodic și cu ură, parcă. Multă vreme am bănuit niște copii nu prea educați, până într-o zi în care am am ajuns la parter, am ieșit, în locul meu a intrat moșul de la etajul zece, să urce, pe hol am realizat că uitasem ceva, m-am întors la lift, am așteptat să văd cum se aprinde beculețul de la zece, am așteptat să iasă moșul și să închidă ușa, apoi am chemat liftul din nou la parter, să urc la mine, la VII. Liftul a coborât fără alte opriri, am intrat și am văzut butoanele proaspăt scuipate, proaspăt spurcate. Citește continuarea pe Cațavencii.ro!