Doi bărbați, între care un cetățean român, au murit într-o explozie produsă la periferia orașului Andria, în sudul Italiei. Potrivit primelor informații, victimele manipulau materiale explozive. Trupurile au fost găsite în curtea unei vile. Aceștia ar fi încercat să asambleze un dispozitiv exploziv pentru aruncarea în aer a bancomatelor. Oamenii legii fac acum cercetări pentru a descoperi cum s-a produs incidentul.

Cele două victime au în jur de 40 de ani, iar identitatea lor urmează să fie confirmată prin autopsii și teste ADN. Unul dintre bărbați era cetățean italian, iar celălalt cetățean român, stabilit în Andria de cel puțin zece ani. Identificarea preliminară s-a făcut pe baza amprentelor și a unor particularități fizice.

Sondaj Gândul Ce fel de premier vrei să desemneze președintele Nicușor Dan? Premier de la partide

Premier tehnocrat Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Un cetățean român a murit într-o explozie în Italia

Poliția italiană ia în calcul ipoteza că bărbații au provocat accidental explozia în timp ce asamblau o „marmotta”. Dispozitivul artizanal este folosit de grupări criminale pentru atacarea bancomatelor. Parchetul din Trani anchetează originea explozibilului și circumstanțele deflagrației. În apropierea vilei a fost găsit și un Ford Kuga furat, al cărui traseu este verificat de autorități.

Imobilul în care a avut loc explozia aparține unui bărbat de 77 de ani, cu antecedente penale. Polițiștii încearcă să afle de ce se aflau victimele pe proprietate. Deocamdată, nu există o legătură dovedită între proprietar și incidentul care s-a soldat cu moartea a două persoane, arată Buonasera24.it.

„Identificarea a fost posibilă datorită diverselor elemente colectate de anchetatori, inclusiv amprente digitale și detalii distinctive, inclusiv, după cum s-a aflat, un cercel. Confirmarea oficială a identităților este așteptată la începutul săptămânii viitoare, în urma autopsiei efectuate de profesorul Antonio De Donno la Policlinica din Bari. Aceste teste vor fi însoțite de teste medico-legale, dactiloscopice și genetice deja în curs de desfășurare, pe amprente digitale, ADN și alte elemente de identificare”, arată sursa citată.

Sursă foto: Shutterstock – imagini care au rol ilustrativ