Ilie Bolojan atrage atenția asupra nevoii urgente a unui nou premier și-i acuză pe social-democrați de iresponsabilitate

Premierul demis Ilie Bolojan publică pe o rețea de socializare un grafic al scăderii cheltuielilor din România și un alt grafic al evoluției deficitului și avertizează că dacă România va schimba măsurile care sunt în vigoare în acest moment riscă să aibă probleme economice grave. El spune că situația de provizorat, adică cu un guvern interimar, nu mai trebuie să continue. Bolojan arată cu degetul către PSD și îl acuză de iresponsabilitate pentru incertitudinea politică și eșecul adoptării legii salarizării.

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„Am schimbat direcția anul trecut, iar măsurile luate până acum au funcționat”

„Deficitul a scăzut și anul acesta (graficul 1). În primele 7 luni din 2026 este mai mic cu 37% față de perioada similară din 2025. Fiecare punct de scădere ne apropie de echilibrul în care să consumăm ce producem, nu ceea ce împrumutăm. Cheltuielile de personal ale statului s-au redus (graficul 2). Investițiile se mențin pe baza fondurilor europene. În primele 7 luni, investițiile publice au ajuns la 76 de miliarde de lei, cu aproape 15 miliarde mai mult decât anul trecut. Aceasta este direcția corectă: reducem cheltuielile care nu pot fi susținute și protejăm investițiile care dezvoltă România. Da, această corecție a avut și un efect de contracție economică. Consumul a scăzut cu partea care era pe datorie, cu bani împrumutați. Economia a pierdut creșterea, de fapt iluzorie, adusă de acest consum pe datorie”, a scris Bolojan pe Facebook.

Bolojan acuză PSD de iresponsabilitate

„Suntem într-o situație de provizorat care nu trebuie să mai continue. Am reușit să încheiem PNRR, să menținem încrederea în România prin două evaluări de rating, să trecem prin crize interne și externe suprapuse. Dar instrumentele unui guvern interimar sunt limitate. În plus, incertitudinea politică și eșecul adoptării legii salarizării, din cauza iresponsabilității PSD, creează îndoieli că se va putea menține controlul cheltuielilor și în anii următori. De acum, sunt două variante. Pe care dintre ele o vom vedea depinde de viitorul guvern. Pentru că, oricine vine, va trebui să răspundă la întrebarea: cum vom putea reduce deficitul din PIB în 2027 (5,3%) și în 2028, în condițiile în care granturile din PNRR nu vor mai fi, cheltuielile de apărare nu vor putea scădea, ci vor crește, iar salariile și pensiile vor trebui indexate și nu vor scădea ca pondere din PIB?”, atenționează premierul demis.

Cum îl vede Ilie Bolojan pe viitorul premier