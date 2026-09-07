turneu informal în mai multe localități și târguri din țară După ce vara aceasta a fost în centrul unui, Călin Georgescu lansează un nou mesaj către electoratul său, având în centru revenirea la producătorii români. Dincolo de îndemnul de a sprijini negoțul autohton, fostul candidat la președinție nu ratează ocazia de a-și mobiliza susținătorii: „Ridicăm împreună România!” El a anunțat, de asemenea, că duminica aceasta va merge la Bihor.

Călin Georgescu Într-un comentariu publicat pe contul său de Facebook,își anunță publicul că va continua tradiția prezenței aale în târguri agricole, de data asta la Piața 100 din Oradea. Acesta îndeamnă oamenii să susțină „negoțul bihorean” și să cumpere roadele gospodăriilor din această regiune.

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Pledoarie pentru susținerea negoțului bihorean

Astfel, spune fostul prezidențiabil, va fi prezent duminică 13 septembrie „într-un loc emblematic” pentru respectarea identității naționale.

Dragii mei, Toamna Cămărilor Românești continuă. Ridicăm împreună România!

Căutați producători autohtoni, crescători de animale sau firme cu proprietari români și cumpărați de la ei. Duminică, 13 septembrie 2026, eu voi fi la Piața 100 din Oradea (fosta Ocska Piac), dimineată la 8:30.

Am ales acest loc emblematic pentru negoțul popular bihorean, cunoscând și respectând identitatea sa. Aici – de generații – lucrurile vechi își găsesc o nouă întrebuințare, iar roadele muncii gospodarilor din zonă își găsesc cumpărători. Într-adevăr, găsești obiecte de altădată, fiecare cu povestea lui, însă găsești și mese cu legume și fructe proaspete, păsări și animale.

„Nimic din munca gospodarului și a producătorului autohton să nu se piardă!”

Tocmai pe acești oameni vrem să-i aducem acum în centrul atenției. În spatele unei lădițe cu legume, al unui coș cu fructe sau al produselor unei gospodării este multă muncă, grijă și nădejde.

Bihor O bucățică dinașteaptă să ajungă în cămările familiilor noastre. Nimic din munca gospodarului și a producătorului autohton să nu se piardă!