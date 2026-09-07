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Călin Georgescu anunță continuarea „Turului Târgurilor” din țară. Unde ajunge weekendul următor fostul candidat la prezidențiale

Călin Georgescu anunță continuarea „Turului Târgurilor” din țară. Unde ajunge weekendul următor fostul candidat la prezidențiale
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După ce vara aceasta a fost în centrul unui turneu informal în mai multe localități și târguri din țară, Călin Georgescu lansează un nou mesaj către electoratul său, având în centru revenirea la producătorii români. Dincolo de îndemnul de a sprijini negoțul autohton, fostul candidat la președinție nu ratează ocazia de a-și mobiliza susținătorii: „Ridicăm împreună România!” El a anunțat, de asemenea, că duminica aceasta va merge la Bihor.
Într-un comentariu publicat pe contul său de Facebook, Călin Georgescu își anunță publicul că va continua tradiția prezenței aale în târguri agricole, de data asta la Piața 100 din Oradea. Acesta îndeamnă oamenii să susțină „negoțul bihorean” și să cumpere roadele gospodăriilor din această regiune.

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Pledoarie pentru susținerea negoțului bihorean

Astfel, spune fostul prezidențiabil, va fi prezent duminică 13 septembrie „într-un loc emblematic” pentru respectarea identității naționale.
Dragii mei, Toamna Cămărilor Românești continuă. Ridicăm împreună România!
Căutați producători autohtoni, crescători de animale sau firme cu proprietari români și cumpărați de la ei. Duminică, 13 septembrie 2026, eu voi fi la Piața 100 din Oradea (fosta Ocska Piac), dimineată la 8:30.
Am ales acest loc emblematic pentru negoțul popular bihorean, cunoscând și respectând identitatea sa. Aici – de generații – lucrurile vechi își găsesc o nouă întrebuințare, iar roadele muncii gospodarilor din zonă își găsesc cumpărători. Într-adevăr, găsești obiecte de altădată, fiecare cu povestea lui, însă găsești și mese cu legume și fructe proaspete, păsări și animale.

Nimic din munca gospodarului și a producătorului autohton să nu se piardă!

Tocmai pe acești oameni vrem să-i aducem acum în centrul atenției. În spatele unei lădițe cu legume, al unui coș cu fructe sau al produselor unei gospodării este multă muncă, grijă și nădejde.
O bucățică din Bihor așteaptă să ajungă în cămările familiilor noastre. Nimic din munca gospodarului și a producătorului autohton să nu se piardă!
Reamintim că suveranistul s-a aflat în centrul unui scandal, la cea mai recentă vizită a sa, efectuată weekend-ul trecut în județul Vaslui.
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