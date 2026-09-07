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Soția lui Ilie Năstase a chemat poliția după ce fostul mare tenismen ar fi amenințat-o. Ce decizie au luat oamenii legii

Nicolae Oprea
Soția lui Ilie Năstase a chemat poliția după ce fostul mare tenismen ar fi amenințat-o. Ce decizie au luat oamenii legii
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Ilie Năstase este acuzat că și-a amenințat soția și i-a adus injurii, astfel că Ioana Năstase a chemat poliția duminică seară. Femeia a cerut inclusiv monitorizare electronică.

„Un conflict între doi soți a avut loc, duminică seară, în Năvodari, județul Constanța, polițiștii fiind sesizați de femeie, care a reclamat că soțul său i-ar fi adresat injurii și amenințări”, transmite Polișia Română.

Surse judiciare au declarat pentru Mediafax că este vorba despre Ilie Năstase și soția sa, Ioana.

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Potrivit Poliției, incidentul a fost sesizat în jurul orei 20.40, când polițiștii din cadrul Poliției orașului Năvodari au fost solicitați să intervină în urma unui conflict verbal între cei doi soți.

Polițiștii au deschis dosar penal

Femeia le-a spus polițiștilor că bărbatul ar fi insultat-o și amenințat-o. Aceasta a precizat, de asemenea, că între cei doi există de mai mult timp o situație conflictuală, însă până în acel moment nu sesizase autoritățile.

Polițiștii au completat formularul de evaluare a riscului, iar în urma evaluării au stabilit că exista un risc iminent ca viața, integritatea fizică sau libertatea femeii să fie puse în pericol printr-un act de violență domestică.

Ioana Năstase ar fi solicitat și monitorizare electronică.

Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru stabilirea situației de fapt și a tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

Comentarii 1
  • Constantin Pop

    Dacă el este așa de rău, ea de ce stă cu el???
    Că este Ilie Năstase și ARE BANI!!
    Ce să facă ” biata de ea”?
    Să ajungă să muncească??????
    Acum , nici el nu mai este în lumina reflectoarelor așa că, s-ar putea ca această „Kamasutra” , ca între soți, să-i ajute să rămână în lumina reflectoarelor.
    Mi-e scârbă de neamurile astea proaste care își trăiesc viața personală în public!
    SĂ LE FIE RUSINE!
    Constantin Pop

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