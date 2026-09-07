Ilie Năstase este acuzat că și-a amenințat soția și i-a adus injurii, astfel că Ioana Năstase a chemat poliția duminică seară. Femeia a cerut inclusiv monitorizare electronică.
„Un conflict între doi soți a avut loc, duminică seară, în Năvodari, județul Constanța, polițiștii fiind sesizați de femeie, care a reclamat că soțul său i-ar fi adresat injurii și amenințări”, transmite Polișia Română.
Surse judiciare au declarat pentru Mediafax că este vorba despre Ilie Năstase și soția sa, Ioana.
Potrivit Poliției, incidentul a fost sesizat în jurul orei 20.40, când polițiștii din cadrul Poliției orașului Năvodari au fost solicitați să intervină în urma unui conflict verbal între cei doi soți.
Femeia le-a spus polițiștilor că bărbatul ar fi insultat-o și amenințat-o. Aceasta a precizat, de asemenea, că între cei doi există de mai mult timp o situație conflictuală, însă până în acel moment nu sesizase autoritățile.
Polițiștii au completat formularul de evaluare a riscului, iar în urma evaluării au stabilit că exista un risc iminent ca viața, integritatea fizică sau libertatea femeii să fie puse în pericol printr-un act de violență domestică.
Ioana Năstase ar fi solicitat și monitorizare electronică.
Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru stabilirea situației de fapt și a tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.