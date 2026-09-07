Ilie Năstase este acuzat că și-a amenințat soția și i-a adus injurii, astfel că Ioana Năstase a chemat poliția duminică seară. Femeia a cerut inclusiv monitorizare electronică.

„Un conflict între doi soți a avut loc, duminică seară, în Năvodari, județul Constanța, polițiștii fiind sesizați de femeie, care a reclamat că soțul său i-ar fi adresat injurii și amenințări”, transmite Polișia Română.

Surse judiciare au declarat pentru Mediafax că este vorba despre Ilie Năstase și soția sa, Ioana.

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Potrivit Poliției, incidentul a fost sesizat în jurul orei 20.40, când polițiștii din cadrul Poliției orașului Năvodari au fost solicitați să intervină în urma unui conflict verbal între cei doi soți.

Polițiștii au deschis dosar penal

Femeia le-a spus polițiștilor că bărbatul ar fi insultat-o și amenințat-o. Aceasta a precizat, de asemenea, că între cei doi există de mai mult timp o situație conflictuală, însă până în acel moment nu sesizase autoritățile.

Polițiștii au completat formularul de evaluare a riscului, iar în urma evaluării au stabilit că exista un risc iminent ca viața, integritatea fizică sau libertatea femeii să fie puse în pericol printr-un act de violență domestică.

Ioana Năstase ar fi solicitat și monitorizare electronică.

Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru stabilirea situației de fapt și a tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.