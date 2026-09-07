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Miruță retrăiește emoția primei zile de școală: „Nici nu îți poți imagina unde te poate duce viața”

Miruță retrăiește emoția primei zile de școală:
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Radu Miruță retrăiește emoția primei zile de școală. În urmă cu scurt timp, ministrul interimar al Transporturilor a postat o serie de imagini și un mesaj pe contul său de Facebook.

Radu Miruță a transmis un mesaj la începutul noului an școlar, amintind că și el a ajuns ministru fără să-și fi imaginat acest lucru în copilărie. Ca părinte, spune că le poate oferi copiilor educație, încredere și curajul de a-și urma visurile. El le urează succes elevilor și le transmite profesorilor și părinților să aibă răbdare și putere.

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Mesajul lui Radu Miruță, azi, 7 septembrie 2026. Sursă foto: Facebook

Radu Miruță retrăiește emoția primei zile de școală

„Dacă mi-ar fi spus cineva, în prima zi de școală, că într-o zi voi ajunge să iau decizii pentru România din funcția de ministru, probabil că nu l-aș fi crezut. Nu pentru că aș fi avut un plan pentru asta, ci pentru că, la vârsta aceea, nici nu îți poți imagina unde te poate duce viața.

De fapt, nu știe nimeni, în prima zi de școală, cât de departe poate ajunge un copil. Nici copilul nu știe. Nici părinții lui. Uneori, nici profesorii.

Astăzi am trăit din nou emoția acestei zile, dar dintr-o altă perspectivă: ca părinte. Am mers cu ambii copii – unul la școală, celălalt la grădiniță.

Multă emoție în curțile celor două instituții, multe gânduri, multe planuri și, probabil, aceleași întrebări pe care și le pun toți părinții: Ce vor deveni copiii noștri? Își vor găsi drumul? Vor avea curajul să-și urmeze visurile?

Nu avem cum să știm răspunsul astăzi. Putem însă să le oferim lucrurile de care vor avea nevoie indiferent de drumul pe care îl vor alege: o educație bună, profesori care să creadă în ei și încrederea că pot încerca.

Să învețe să muncească pentru ceea ce își doresc, să pună întrebări, să aibă curajul să greșească și, mai ales, să nu renunțe atunci când lucrurile nu ies din prima.

Succesul înseamnă să devii mai bun decât erai ieri. Poate că unii dintre copiii care au intrat astăzi pe porțile școlilor vor ajunge medici, ingineri, profesori, antreprenori, militari sau oameni care vor conduce România.

Astăzi nu știm cine vor fi. Dar știm că drumul lor începe și aici. La mulți ani școlari, copii! Și multă putere și răbdare profesorilor și părinților care vă sunt alături”, a notat Radu Miruță pe Facebook.

Miruță retrăiește emoția primei zile de școală:

Miruță retrăiește emoția primei zile de școală. Foto: Facebook

Cu o zi în urmă, ministrul interimar al Transporturilor a transmis, printr-o postare, că a pedalat 32 de kilometri prin Defileul Jiului, de la Lainici la Târgu Jiu. După traseu, acesta s-a oprit la Sadu, unde a mâncat mici. Vezi AICI.

Nicușor Dan a fost și el prezent la deschiderea noului an școlar, în județul Călărași

Tot astăzi, Nicușor Dan a fost prezent la deschiderea noului an școlar, la Școala Gimnazială nr. 1 din comuna Curcani, județul Călărași. După festivitate, președintele a susținut declarații de presă. Nicușor Dan spune că România nu acordă suficientă importanță educației și că profesorii nu sunt suficient de bine valorizați. Președintele afirmă că școala din Curcani este un exemplu de implicare, reușind să reducă semnificativ abandonul școlar. Vezi AICI declarațiile președintelui.

Sursă foto: Facebook

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