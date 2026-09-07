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Mihai Fifor contestă „triumful” Guvernului Bolojan după scăderea PIB: Minus cu minus fac doar și mai multă sărăcie

Mihai Fifor contestă „triumful” Guvernului Bolojan după scăderea PIB: Minus cu minus fac doar și mai multă sărăcie
Deputatul PSD Mihai Fifor | Sursa foto - Facebook
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Deputatul PSD Mihai Fifor critică Guvernul Bolojan, după publicarea datelor privind evoluția economiei României în trimestrul al doilea din 2026. Social-democratul apreciază că politicile de austeritate, majorările de taxe și scăderea consumului au contribuit cumulat la involuția economiei.

Într-o postare pe contul de Facebook, Mihai Fifor afirmă că datele INS arată o scădere cu 2% a PIB-ului României în trimestrul al doilea din 2026 față de aceeași perioadă a anului trecut, pe seria ajustată sezonier.

Fifor acuză „o sufocare” a populației

Fostul ministru al Apărării avertizează că aceasta ar fi a treia scădere consecutivă a economiei raportată la perioada similară a anului precedent. Potrivit cifrelor invocate de Fifor, PIB-ul a scăzut cu 1,4% în trimestrul 4 din 2025, cu 1,1% în primul trimestru din 2026 și cu 2% în trimestrul 2.

Politicianul leagă evoluția economică de măsurile de austeritate adoptate de Guvernul Bolojan, resimțite dramatic de români, precum majorarea TVA și a accizelor.

„Când iei mai mulți bani de la oameni, când scumpești aproape tot ceea ce cumpără, când sufoci firmele cu taxe și impredictibilitate, nu trebuie să fii mare economist ca să înțelegi ce urmează”, susține social-democratul.

Minus în toate domeniile economice

Deputatul PSD mai arată că efectele s-ar vedea deja în scăderea consumului, a producției și a investițiilor. Pe de altă parte, România a pierdut 63.000 de locuri de muncă în mediul privat, iar investițiile străine au scăzut cu 82%. Producția industrială, turismul și sectorul HORECA au înregistrat la rândul lor scăderi importante.

„Practic, nu prea mai există indicator important al economiei reale în dreptul căruia Guvernul Bolojan să nu fi reușit să așeze un minus”, afirmă Fifor.

O reformă falsă

Social-democratul mai observă că justificarea măsurilor de austeritate de către premierul Bolojan prin nevoia de reformă este falsă.

„Doar că o economie nu se pune pe picioare tăindu-i oxigenul. Nu repari deficitul distrugând consumul, slăbind mediul privat și reducând tocmai baza economică din care statul trebuie să-și încaseze veniturile”, continuă Mihai Fifor.

În final, politicianul solicită oprirea politicilor economice ale Guvernului, pe care le consideră responsabile pentru deteriorarea situației economice: „În România lui Ilie Sărăcie, minus cu minus fac doar și mai multă sărăcie”, conchide deputatul PSD în mesajul său.

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