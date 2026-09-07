Liberalii, anunț pentru români: A început cea mai amplă corecție fiscal-bugetară din Uniunea Europeană

După ani în care România a cheltuit mai mult decât își permitea, Guvernul condus de Ilie Bolojan schimbă direcția. Partidul Național Liberal anunță triumfalist, pe o rețea de socializare, că premierul demis a micșorat deficitul bugetar, a redus cheltuielile de personal și a crescut veniturile românilor, investițiile și plățile pentru proiectele finanțate din fonduri europene și PNRR.
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PNL: A început cea mai amplă corecție fiscal-bugetară din Uniunea Europeană
„După ani în care România a cheltuit mai mult decât își permitea, Guvernul condus de Ilie Bolojan
, președintele PNL, a început cea mai amplă corecție fiscal-bugetară din Uniunea Europeană.
În primele șapte luni din 2026:
– deficitul bugetar a scăzut cu aproximativ 37%;
– veniturile au crescut cu 11,2%, în timp ce cheltuielile au crescut cu doar 2,9%;
– cheltuielile de personal s-au redus cu peste 4 miliarde de lei;
– investițiile au crescut cu aproape 15 miliarde de lei;
– plățile pentru proiectele finanțate prin fonduri europene și PNRR au crescut cu peste 60%.
Este schimbarea de la o economie bazată pe consum finanțat prin datorie la o economie bazată pe investiții, producție, infrastructură și locuri de muncă”, au scris liberalii pe Facebook.
Liberalii transmit săgeți către guvernarea de dinaintea lui Ilie Bolojan
PNL mai precizează că direcția pe care o avea România înainte de Guvernul Bolojan era nesustenabilă pentru că statul cheltuia mai mult decât producea, finanța consumul prin împrumuturi și adâncea deficitul și datoria publică.
„Această cale ne-ar fi dus inevitabil la dobânzi mai mari, taxe mai apăsătoare și tăieri mult mai dure. Prin corecțiile începute acum, România își pune finanțele în ordine, protejează investițiile și creează condițiile pentru o economie mai stabilă și un nivel de trai mai bun pe termen lung. Drumul nu este încheiat, dar direcția este corectă: mai puțini bani pentru risipă și dobânzi, mai multe resurse pentru dezvoltarea României”, au scris liberalii pe Facebook.