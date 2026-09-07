Liberalii, anunț pentru români: A început cea mai amplă corecție fiscal-bugetară din Uniunea Europeană

După ani în care România a cheltuit mai mult decât își permitea, Guvernul condus de Ilie Bolojan schimbă direcția. Partidul Național Liberal anunță triumfalist, pe o rețea de socializare, că premierul demis a micșorat deficitul bugetar, a redus cheltuielile de personal și a crescut veniturile românilor, investițiile și plățile pentru proiectele finanțate din fonduri europene și PNRR.

Ce fel de premier vrei să desemneze președintele Nicușor Dan?

„După ani în care România a cheltuit mai mult decât își permitea, Guvernul condus de, președintele PNL, a început cea mai amplă corecție fiscal-bugetară din Uniunea Europeană.

– deficitul bugetar a scăzut cu aproximativ 37%;

– veniturile au crescut cu 11,2%, în timp ce cheltuielile au crescut cu doar 2,9%;

– cheltuielile de personal s-au redus cu peste 4 miliarde de lei;

– investițiile au crescut cu aproape 15 miliarde de lei;