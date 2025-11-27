Diana Buzoianu, anunț despre programul Rabla 2026: „Dacă nu vor mai exista bani pentru anul viitor din bugetul AFM, nu se va mai finanţa proiectul”

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, spune că o decizie în cazul Programului Rabla pentru 2026 va fi luată în următoarea lună, atunci când se va stabili bugetul Administraţiei Fondului pentru Mediu.

Ministrul Mediului a afirmat, miercuri seară, la Digi24, că urmează negocieri pentru buget, iar în următoarea lună se va şti exact dacă Programul Rabla va fi continuat sau nu.

”Pentru anul viitor, decizia va fi luată în următoarea lună, când vom negocia bugetul. Dacă vor exista bani, vom pune acest program. Dacă nu vor mai exista bani pentru anul viitor din bugetul AFM, din păcate, nu se va mai finanţa proiectul. Când vom avea bugetul AFM, ceea ce se va întâmpla maxim într-o lună de zile de acum încolo, vom şti exact dacă mai sunt banii necesari şi pentru Rabla”, a declarat Diana Buzoianu.

Aceasta a mai spus că vor figura sigur în bugetul pe anul viitor proiectele mutate de pe PNRR la AFM.

”Vorbim de apă-canal, vorbim de fabrici de reciclare, de fabrici de gestionarea deşeurilor. Toate aceste proiecte care au fоst mutate pentru care nu mai există bani din PNRR trebuie să fie finalizate sau cel puţin să primească o bună parte din bani anul viitor. Mai avem câteva proiecte care au fоst finanţate deja, care au contracte în derulare din partea AFM, care şi acestea trebuie sa fie continuate. Dar dacă vorbim de o nouă ediţie Rabla, aceste ediţii noi vor putea să mai existe doar în măsura în care, în discuţii şi cu Ministerul Finanţelor şi în Guvern, vom avea bani suplimentari în cadrul AFM”, a adăugat ministrul Diana Buzoianu.

Interesul pentru Programul Rabla este foarte crescut în România, bugetele disponibile fiind epuizate de fiecare dată în câteva minute de la deschiderea înscrierilor.

Dar în acest an, interesul pentru maşinile electrice a fost mai scăzut, din cauză că valoarea voucherului a fost mai scăzută, bugetul fiind direcţionat către maşinile clasice.

De precizat este că, peste 9.200 de persoane fizice s-au înscris în Programul Rabla Auto 2025, în 30 septembrie, în primele 15 minute de la deschiderea sesiunii, a anunţat Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM).

