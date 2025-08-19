Câte găini poți crește în curte, conform legii. Care sunt obligațiile crescătorilor de animale

Iată câte găini poți crește în curte, conform legii, dar și care sunt obligațiile crescătorilor de animale. Există o diferență semnificativă a numărului de păsări crescute într-o gospodărie care nu este racordată la apă curentă și canalizare. Vezi mai jos.

În condițiile în care crești găini la curte, trebuie să știi faptul că, în funcție de gospodărie, se impune respectarea unui număr limitat de păsări. Astfel de informații sunt arătat prin Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei. În condițiile în care nu se respectă numărul maxim, crescătorii de găini pot fi amendați.

De asemenea, există și o serie de reguli pe care crescătorii de găini trebuie să le cunoască: suprafața cotețelor, suprafața grajdurilor, distanța față de gardul vecinilor, dar și alte date relevante.

Desigur, numărul maxim de găini / animale crescute la curte diferă și în funcție de racordarea la apa curentă și canalizare.

Câte găini poți crește în curte, conform legii

Legea arată că ai posibilitatea să crești un număr limitat de păsări sau animale, în funcție de utilități și suprafețele alocate creșterii lor. De exemplu, Art. 15 din Ordinul nr. 119/2014 arată că pot fi crescute cel mult 50 de păsărit și cel mult 6 capete în total (ovine, caprine, porcine, bovine, cabaline), dacă gospodăria nu este racordată la apă curentă şi canalizare printr-un sistem centralizat de distribuţie.

De asemenea, Ordinul arată și informații clare despre modul în care ar trebui să fie dispuse adăposturile păsărilor și animalelor. Aceste adăposturi trebuie să fie amplasate la cel puțin 10 metri de cea mai apropiată locuinţă învecinată.

Totodată, trebuie să se respecte condițiile de biosecuritate.

În condițiile în care gospodăria este racordată la apă curentă și canalizare, atunci numărul maxim de păsări admise se situează tot la 50, precum în cazul anterior. Însă, crescătorul de animale poate avea în adăposturi cel mult 2 capete cabaline, 5 capete bovine, 15 ovine sau caprine, 5 capete porcine. Precum în exemplul anterior, adăposturile se vor amplasa la cel puțin 10 metri de cea mai apropiată locuinţă învecinată.

De menționat faptul că deșeurile zootehnice (dar care nu se asimilează cu fermele zootehnice) trebuie să se afle la cel puțin 10 metri de ferestrele locuințelor. Astfel de deșeuri pot fi colectate pe platforme de colectare impermeabilizate, arată Agrointel.ro.

Care sunt obligațiile crescătorilor de animale

Crescătorii de animale, conform Legii nr. 205/2004, trebuie să se conformeze în fața normelor sanitare veterinare și de zooigienă privind adăpostirea, hrănirea, îngrijirea, reproducția, exploatarea, protecția și bunăstarea animalelor.

Crescătorii trebuie să le ofere un adăpost corespunzător, îngrijire și atenție. De asemenea, trebuie să se asigure că au hrană, apă și posibilitatea de mișcare suficientă. Totodată, să asigure asistență medicală.

