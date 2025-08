Seceta și scumpirile îi descurajează pe FERMIERI să mai cultive terenurile: „Ne-am gândit să renunțăm”

Creșterea TVA-ului și scumpirea carburanților se resimt din plin și în agricultură. Fermierii sunt revoltați că au de acoperit costuri mai mari în condițiile în care producția e afectată grav de secetă. Unii fermieri spun că se gândesc să renunțe.

În județul Dolj, seceta excesivă a făcut ca pământul să rămână fără pic de apă. Acest lucru se reflectă și în starea culturilor agricole, înființate în această pimăvară.

Fermierii spun că nu a mai plouat de luni bune și că în aceste condiții nu mai au ce să adune de pe câmpuri. La acestea se adaugă creșterea TVA-ului și accizele, care le aduc costuri mult mai mari pentru culturile de toamnă.

„Păi pornim de la combustibil, în primul rând, combustibil și sămânță. După care, urmează toate celelalte. Tratamente, întreținerea culturii, care ne îngroapă. Ne îngroapă și nu doar pe noi, micii fermieri, și pe marii fermieri care au probleme din ce în ce mai mari. Cel puțin la noi în zonă, după cum vedeți și dumneavoastră, culturile sunt compromise. Nu am făcut un calcul final că am tot sperat că nu vor intra în vigoare normele care s-au luat. Urmează să facem calculul, dar cu siguranță vor fi costuri mai mari și va din ce în ce mai greu. V-ați gândit vreodată să renunțați? Sincer da, dar e singura sursă de venit a familiei. Am copii de susținut în școală”, spune Maria Bobocel, fermier.

O parte dintre agricultori încearcă ca măcar pe culturile calamitate să obțină despăgubiri. Astfel că, doar la Urzicuța au fost depuse 100 de cereri pentru floarea sorelui și porumb. Seceta afectează grav și lucrările de pregătire a solului pentru culturile de toamnă precum rapița, orzul, ovăzul și grâul. Pentru discuirea terenurilor, utilajele au nevoie de mai mult combustibil. De altfel, agricultorii spun că nu își explică de ce a crescut prețul produselor care au la bază cerealele.

