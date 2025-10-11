Prima pagină » Actualitate » Catedrala Notre-Dame din Paris, amenințare cu atentat în acest weekend. Mesaj sumbru în scrisoarea găsită lângă lumânări: „Au ascuns deja cuţite. Vor face ravagii”

Catedrala Notre-Dame din Paris, amenințare cu atentat în acest weekend. Mesaj sumbru în scrisoarea găsită lângă lumânări: „Au ascuns deja cuţite. Vor face ravagii”

Mara Răducanu
11 oct. 2025, 18:42, Actualitate
Catedrala Notre-Dame din Paris, amenințare cu atentat în acest weekend. Mesaj sumbru în scrisoarea găsită lângă lumânări:

Un nou pericol planează asupra catedralei Notre-Dame din Paris! O scrisoare anonimă care avertiza asupra unui risc de atentat în timpul acestui weekend, a fost descoperită vineri, în jurul orei 17:00, în catedrala Notre-Dame din Paris, au declarat surse din poliţie pentru presa franceză. Reamintim că în seara zilei de 15 aprilie 2019, în doar câteva ore, catedrala Notre Dame a fost mistuită de flăcări, reușind însă în 2024 să fie redeschisă vizitatorilor.

Mesajul, găsit vineri, îndemna să nu fie deschise uşile catedralei, deoarece acolo au fost ascunse cuţite pentru a „face ravagii.” Responsabilii catedralei intenţionează să depună plângere. Scrisoarea anonimă a fost găsită vineri după-amiază de un paracliser, a aflat Le Figaro dintr-o sursă din poliţie.

Mesajul, dactilografiat, fusese plasat lângă lumânări şi spunea: „Nu deschideţi catedrala pe 11 şi 12 octombrie, vor fi vizitatori străini care, cu ajutorul altor vizitatori, au ascuns deja cuţite în catedrală în ultimele zile şi vor face ravagii. Vă rugăm să nu deschideţi catedrala”, potrivit informațiilor Le Figaro, citat de News.ro.

Încă de vineri seara, serviciile de securitate ale clădirii au efectuat verificări pentru a elimina orice îndoială. Sâmbătă dimineaţă au fost efectuate noi verificări. Catedrala şi-a redeschis porţile pentru public sâmbătă dimineaţa.

„Personalul prefecturii de poliţie, sprijinit de militarii din Forţa Sentinelle, este permanent mobilizat pentru a asigura securitatea sitului”, precizează prefectura de poliţie.

Notre-Dame de Paris, locul de care se leagă evenimente istorice importante ale Franței

Catedrala Notre-Dame de Paris, monument înscris în patrimoniul mondial UNESCO, a fost construită între secolele al XII-lea şi al XIV-lea în “inima Parisului”, reprezentând un adevărat “simbol al păcii” şi cuprinzând în ea „toată istoria şi cultura Franţei.”

Catedrala Notre-Dame din Paris (n.r. – în română Catedrala „Doamna Noastră”, cu referire la Fecioara Maria) este un monument al arhitecturii gotice timpurii din Franța, sediu al Arhiepiscopiei Parisului.

După ce, în 2019, catedrala a fost devastată de un incendiu de proporții, pe 8 decembrie 2024 și-a  redeschide porțile.

Aici s-a căsătorit viitorul rege Henri IV cu Marguerite de Valois, dar și viitoarea Regină Margo, chiar cu șase zile înainte de masacrul din Noaptea Sfântului Bartolomeu.

Tot aici a fost încoronat împărat și Napoléon Bonaparte, după ce l-a primit solemn pe mareșalul Pétain, în aprilie 1944. Tot în catedrală s-a celebrat și Eliberarea Parisului, la 26 august, în prezența generalului Gaulle.

Sursă foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

ENERGIE Cât de mari sunt șansele unui BLACKOUT în România. Ministrul Energiei nu exclude scenariul. E țara noastră pregătită?
19:41
Cât de mari sunt șansele unui BLACKOUT în România. Ministrul Energiei nu exclude scenariul. E țara noastră pregătită?
ULTIMA ORĂ Orban îl acuză pe Klaus Iohannis pentru apariția pe scena politică a lui Călin Georgescu
19:40
Orban îl acuză pe Klaus Iohannis pentru apariția pe scena politică a lui Călin Georgescu
ACTUALITATE Stai la curte? Află cum poți să reduci costurile la curent și apă, trucurile pe care nu ți le-a spus nimeni
19:26
Stai la curte? Află cum poți să reduci costurile la curent și apă, trucurile pe care nu ți le-a spus nimeni
CONTROVERSĂ Scandal în Peru. Abia pus în funcție, Președintele interimar a fost prins pe site-uri pentru adulți
19:00
Scandal în Peru. Abia pus în funcție, Președintele interimar a fost prins pe site-uri pentru adulți
ACTUALITATE Poliția Română a răspuns ironiilor după ce a confiscat 960 de milioane de euro în bani falși, recuzită pentru un film
18:43
Poliția Română a răspuns ironiilor după ce a confiscat 960 de milioane de euro în bani falși, recuzită pentru un film
REACȚIE Diana Șoșoacă îl bagă în CORZI pe Călin Georgescu: „Nu ți-e rușine să-ți bați joc de oamenii care te-au votat și te-au ajutat?”
18:35
Diana Șoșoacă îl bagă în CORZI pe Călin Georgescu: „Nu ți-e rușine să-ți bați joc de oamenii care te-au votat și te-au ajutat?”
Mediafax
Mișcare surprinzătoare. Putin acuză Comitetul Nobel că a compromis credibilitatea Premiului pentru Pace și îl laudă pe Trump
Digi24
Poliția Română, ironizată pe net după ce a confiscat bancnote de recuzită. Comentariile internauților și replica polițiștilor
Cancan.ro
Cine este soțul Marinelei Chelaru și cu ce se ocupă. Adrian Cula are o meserie total diferită de a regretatei actrițe
Prosport.ro
Imagini exclusive. Cum arată nora lui Cornel Dinu: apariție rară a tinerei
Adevarul
Diana Șoșoacă îl critică pe Călin Georgescu: „Nu ți-e rușine să-ți bați joc de oamenii care te-au votat și te-au ajutat?”
Mediafax
Ludovic Orban, despre lentoarea preşedintelui Nicușor Dan: Este un om care cumpăneşte foarte bine
Click
Secretele întunecate ale lui Albert Einstein. Cum se comporta cu femeile din viața sa: „Era o cruzime degradantă”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Primăria care e condusă de doi soți de peste 18 ani și nimeni nu i-a oprit. Salariul edilului crește când vrea nevasta
Digi24
Amenințarea lui Orban: O treime dintre bugetari, în șomaj tehnic!
Cancan.ro
BREAKING | Marinela Chelaru a murit la 66 de ani
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice are Mara Bănică de la Asia Express? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. E total schimbată acum
observatornews.ro
În ce condiţii ar putea fi posibil un blackout în România. Ministrul Energiei explică scenariile
StirileKanalD
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
KanalD
Cutremur astăzi în România! În ce zonă s-a produs și ce magnitudine a înregistrat
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cele mai tari mașini SECOND-HAND de la SAB 2025 - VIDEO
Descopera.ro
Cerul ascunde „SPIRIDUȘI” și „ELFI”: fenomene electrice rare ale Pământului
Evz.ro
Motivul pentru care Vlad Țepeș și Ștefan cel Mare au devenit dușmani
A1
Marele regret al Marinelei Chelaru. Ce și-a dorit toată viața și nu a putut avea: „Mie nu mi-a dat Dumnezeu...”
Stirile Kanal D
Un seism puternic de 7,4 a lovit Filipine. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Kfetele
Mama Geta, alături de Iancu, Denisa și Ileana la târg. Cu cât vând aceștia un kilogram de brânză proaspătă: “Produse tradiționale adevărate.”
RadioImpuls
Marinela Chelaru s-a stins din viață cu o DURERE pe care nu a spus-o nimănui până la final. Toată lumea o vedea puternică, dar în sufletul ei era o rană adâncă. Și-a dorit, dar nu s-a întâmplat. A așteptat, a sperat...și apoi a fost prea târziu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Descopera.ro
Nava Endurance a lui Shackleton nu era construită pentru expediții polare, relevă o nouă analiză
ULTIMA ORĂ Șeful Armatei spune clar! TOȚI românii ar trebui să știe să tragă cu arma: suntem pregătiți să-i învățăm
19:58
Șeful Armatei spune clar! TOȚI românii ar trebui să știe să tragă cu arma: suntem pregătiți să-i învățăm
EXTERNE Pe lângă premierul Belgiei, celula teroristă islamistă din Anvers plănuia și alte ASASINĂRI. Geert Wilders, din Olanda, ar fi fost pe listă
18:50
Pe lângă premierul Belgiei, celula teroristă islamistă din Anvers plănuia și alte ASASINĂRI. Geert Wilders, din Olanda, ar fi fost pe listă
EVENIMENT Marş în Bucureşti, la împlinirea a 10 ani de la tragedia COLECTIV. În România, corupția ucide în continuare
18:46
Marş în Bucureşti, la împlinirea a 10 ani de la tragedia COLECTIV. În România, corupția ucide în continuare
HOROSCOP Patru ZODII vor triumfa, începând cu data de 13 octombrie 2025. Nativii respectivi au noroc în dragoste, carieră și pe plan financiar
18:38
Patru ZODII vor triumfa, începând cu data de 13 octombrie 2025. Nativii respectivi au noroc în dragoste, carieră și pe plan financiar
Sari la bara de unelte