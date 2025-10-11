Un nou pericol planează asupra catedralei Notre-Dame din Paris! O scrisoare anonimă care avertiza asupra unui risc de atentat în timpul acestui weekend, a fost descoperită vineri, în jurul orei 17:00, în catedrala Notre-Dame din Paris, au declarat surse din poliţie pentru presa franceză. Reamintim că în seara zilei de 15 aprilie 2019, în doar câteva ore, catedrala Notre Dame a fost mistuită de flăcări, reușind însă în 2024 să fie redeschisă vizitatorilor.

Mesajul, găsit vineri, îndemna să nu fie deschise uşile catedralei, deoarece acolo au fost ascunse cuţite pentru a „face ravagii.” Responsabilii catedralei intenţionează să depună plângere. Scrisoarea anonimă a fost găsită vineri după-amiază de un paracliser, a aflat Le Figaro dintr-o sursă din poliţie.

Mesajul, dactilografiat, fusese plasat lângă lumânări şi spunea: „Nu deschideţi catedrala pe 11 şi 12 octombrie, vor fi vizitatori străini care, cu ajutorul altor vizitatori, au ascuns deja cuţite în catedrală în ultimele zile şi vor face ravagii. Vă rugăm să nu deschideţi catedrala”, potrivit informațiilor Le Figaro, citat de News.ro.

Încă de vineri seara, serviciile de securitate ale clădirii au efectuat verificări pentru a elimina orice îndoială. Sâmbătă dimineaţă au fost efectuate noi verificări. Catedrala şi-a redeschis porţile pentru public sâmbătă dimineaţa.

„Personalul prefecturii de poliţie, sprijinit de militarii din Forţa Sentinelle, este permanent mobilizat pentru a asigura securitatea sitului”, precizează prefectura de poliţie.

Notre-Dame de Paris, locul de care se leagă evenimente istorice importante ale Franței

Catedrala Notre-Dame de Paris, monument înscris în patrimoniul mondial UNESCO, a fost construită între secolele al XII-lea şi al XIV-lea în “inima Parisului”, reprezentând un adevărat “simbol al păcii” şi cuprinzând în ea „toată istoria şi cultura Franţei.”

Catedrala Notre-Dame din Paris (n.r. – în română Catedrala „Doamna Noastră”, cu referire la Fecioara Maria) este un monument al arhitecturii gotice timpurii din Franța, sediu al Arhiepiscopiei Parisului.

După ce, în 2019, catedrala a fost devastată de un incendiu de proporții, pe 8 decembrie 2024 și-a redeschide porțile.

Aici s-a căsătorit viitorul rege Henri IV cu Marguerite de Valois, dar și viitoarea Regină Margo, chiar cu șase zile înainte de masacrul din Noaptea Sfântului Bartolomeu.

Tot aici a fost încoronat împărat și Napoléon Bonaparte, după ce l-a primit solemn pe mareșalul Pétain, în aprilie 1944. Tot în catedrală s-a celebrat și Eliberarea Parisului, la 26 august, în prezența generalului Gaulle.

