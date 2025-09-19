Prima pagină » Actualitate » Categoria de pensionari care riscă să rămână fără PENSIE din octombrie 2025. Ce document trebuie să prezinte până la 30 septembrie

Categoria de pensionari care riscă să rămână fără PENSIE din octombrie 2025. Ce document trebuie să prezinte până la 30 septembrie

19 sept. 2025, 07:28, Actualitate
Pensionarii care locuiesc peste hotare mai au la dispoziție doar câteva zile pentru a trimite certificatul de viață la casa teritorială de pensii unde sunt înscriși în evidență, astfel încât plata pensiei să continue fără întreruperi.

Termenul-limită este 30 septembrie 2025, iar dacă certificatul nu ajunge la timp, plata pensiei va fi suspendată, urmând să fie reluată de abia după ce documentul este transmis si verificat, scrie Ziarul de Iași.

„În prezent, aproximativ 2.000 de persoane primesc pensia în străinătate prin Casa Județeană de Pensii Iași. Dintre acestea, 1.100 au domiciliul în străinătate, iar restul au domiciliul în România, dar rezidența în altă țară. Până acum, 1.000 de persoane au trimis certificatul de viață”, a transmis Maria Andronache, directoarea Casei Județene de Pensii (CJP) Iași.

Certificatul de viață se descarcă de pe site-ul CNPP și se completează cu datele personale ale pensionarului, fiind disponibil în mai multe limbi.

Potrivit Legii nr. 360/2023, pensionarii români de peste hotare trebuie să transmită acest certificat de două ori pe an: până la 31 martie, pentru prima verificare, și până la 30 septembrie, pentru a doua verificare. Dacă certificatul nu ajunge la timp, plata pensiei este suspendată automat. Plata va fi reluată doar după ce documentul este transmis și procesat de CJP.

