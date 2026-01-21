Prima pagină » Actualitate » Câți bani a primit, în doar 2 ore, un cerșetor din Iași. Este din Bârlad, dar și-a închiriat un apartament în regim hotelier

21 ian. 2026, 08:55, Actualitate
Banii câștigați din cerșit au fost suficienți pentru ca un tânăr de numai 25 de ani să locuiască într-un apartament închiriat în regim hotelier, scrie bzi.ro. Întâmplarea următoare este o lecție pentru societatea românească și ne arată până unde pot merge unii oameni pentru a trăi de pe urma semenilor.

La Iași, un tânăr de 25 de ani s-a ridicat din  scaunul cu rotile și a început să meargă atunci când polițiștii l-au identificat.

Laur I. a venit din Bârlad la Iași ca să facă bani din cerșit. În ziua de 18 ianuarie, el a fost depistat lângă un centru comercial din oraș, situat pe Calea Chișinăului.

Venit de la Bârlad ca să cerșească în Iași

Oamenii legii i-au confiscat toți banii avuți asupra lui, 600 de lei, pe care tânărul a susținut că i-a făcut în două ore de cerșit.

„Pe data de 18 ianuarie 2025 am fost contactați, prin dispecerat, de către un cetățean, care a reclamat faptul că în dreptul magazinului Leroy Merlin se află o persoană care cerșește. Am mers la ora 15:00 la fața locului, sperând că îl vom mai găsi. Într-adevăr, acesta era la intrarea în magazin.

Este vorba despre un tânăr de 25 de ani din zona Bârladului, care stătea într-un  scaun cu rotile și apela la mila trecătorilor. Am discutat cu el. Acesta nu a fost prea cooperant la început, însă ne-a spus că stă acolo de aproximativ 2 ore și are nevoie de ajutor”, a declarat Emilian Pilat, polițist local din Iași.

Dus la secție pentru a oferi mai multe explicații, tânărul a recunoscut că poate merge și nu are nicio problemă de sănătate. El s-a ridicat în picioare și s-a deplasat câțiva metri, sub privirile deloc surprinse ale polițiștilor.

Sursa citată scrie că Laur închiriase un apartament în regim hotelier în Valea Adâncă și era venit la Iași pentru a câștiga bani din cerșit.

„În cele din urmă, l-am transportat la secție pentru a face mai multe verificări. Acesta a recunoscut ulterior că nu are nicio problemă medicală și face acest lucru pentru a obține bani. El locuiește într-un apartament din Valea Adâncă, în regim hotelier, unde plătește peste 100 de lei pe noapte.

A venit recent din Bârlad pentru a câștiga bani la Iași. Ba chiar în timpul discuției a dorit să meargă la baie, s-a ridicat singur de pe  scaun și a mers, fără probleme”, a mai precizat polițistul local.

600 de lei în doar două ore

Pentru tânărul din Bârlad, ziua fusese una „bogată”, căci în numai două ore de cerșit el reușise să strângă 600 de lei de la trecătorii miloși. Banii i-au fost confiscați de către polițiști.

„Noi i-am aplicat un avertisment și am dispus confiscarea banilor proveniți din cerșit, conform O.G. nr. 2/2001. Tânărul avea asupra sa 600 de lei, bani pe care i-a făcut în cele două ore cât a cerșit. Legea nu ne permite să luăm alte măsuri, iar suma respectivă va fi predată la ANAF. La final, tânărul a strâns scaunul cu rotile și a plecat cu el în mână”, a încheiat Emilian Pilat.

