Câți bani a strâns un român care a contribuit la Pilonul II din 2008

12 ian. 2026, 13:38, Actualitate
Anul 2025 a înregistrat cel mai bun randament din istoria fondurilor de pensii private, potrivit datelor. Calculele arată că un român care a cotizat constant la Pilonul II încă din 2008 are acum în cont peste 55.000 de lei.

Susținute de evoluția pozitivă a Bursei de Valori București, fondurile de pensii private au obținut un câștig mediu de aproape 20% în 2025.

Evoluția Pilonului II depășește inflația

Având aceste date, specialiștii spun că 2025 este anul care a adus cel mai bun randament de la înființarea Pilonului II. Iar pentru contribuabili, vorbim de creșteri semnificative în conturile individuale.

De exemplu, în cazul unei persoane care lună de lună a cotizat la Pilonul II începând cu anul 2008 și al cărei salariu mediu net este de aproximativ 1000 de euro, valoarea depozitului la final de 2025 este de puțin peste 55.000 de lei.

Din acești bani, scrie adevarul.ro, câștigul raportat pentru anul 2025 este cel mai mare din istoria Pilonului II, fiind cu circa 6.000 de lei peste cel de anul trecut.

Evoluția Pilonului II depășește cu mult inflația, deși nu toți anii au fost la fel de favorabili, mai arată sursa citată. Ca reper este luat anul 2022, când toate fondurile de investiții au înregistrat pierderi, ca urmare a războiului din Ucraina și a crizei energetice.

Datele publice arată că fondurile Pilonului II investesc aproximativ 65% din active în titluri de stat, în timp ce restul banilor sunt „băgați” în acțiuni și alte instrumente financiare, inclusiv „jucați” la bursă.

Folosind această strategie, fondurile care alcătuiesc Pilonul II au avut un an 2025 excelent din punct de vedere al câștigurilor. Totuși, specialiștii atrag atenția că randamentele pot varia de la an la an.

