Cât trebuie să contribui lunar la Pilonul III ca să obții o pensie cu 500, 1.000 sau 2.000 lei mai mare. Simulări reale pe 20–30 de ani

Pilonul III reprezintă sistemul de pensii private facultative din România, bazat pe contribuții voluntare administrate de fonduri private. Spre deosebire de Pilonul II, unde contribuția este obligatorie, Pilonul III permite oricărui angajat să depună lunar sau ocazional sume alese liber, beneficiind de acumulare pe termen lung și de randamente ale investițiilor, publică Playtech.

Cum poți contribui la Pilonul III

Contribuția se face direct de către persoană sau prin angajator, suma fiind virată în contul individual al participantului. Un avantaj important este deducerea fiscală: până la 400 de euro/an pentru contribuția persoanei și încă 400 de euro/an pentru contribuția angajatorului.

Pentru a estima cât trebuie să contribuie cineva pentru a obține o pensie suplimentară consistentă, ne vom raporta la un randament anual mediu de 4%–5%, valoare apropiată de performanțele fondurilor de la Pilonul III.

Simulări pentru 20 și 30 de ani de economisire

1. Obținerea unui venit suplimentar de aproximativ 500 lei/lună la pensie

Presupunând o retragere eșalonată pe 15 ani după pensionare, cei 500 lei/lună (6.000 lei/an) necesită un capital estimat de aprox. 80.000–90.000 lei în momentul pensionării.

Contribuție necesară 20 de ani: ~ 200–230 lei/lună

Contribuție necesară 30 de ani: ~ 120–150 lei/lună

Cu un orizont mai lung, dobânda compusă se adaugă la sumă.

2. Obținerea unei pensii suplimentare de aproximativ 1.000 lei/lună

O pensie suplimentară de 1.000 lei lunar (12.000 lei/an) necesită un capital de aprox. 160.000–180.000 lei.

Contribuție necesară 20 de ani: ~ 400–450 lei/lună

Contribuție necesară 30 de ani: ~ 240–280 lei/lună

Diferența este semnificativă: 10 ani în plus reduc aproape la jumătate contribuția necesară.

3. Obținerea unei pensii suplimentare de aproximativ 2.000 lei/lună

Pentru 2.000 lei lunar (24.000 lei/an), capitalul necesar urcă la aproximativ 320.000–360.000 lei.

Contribuție necesară 20 de ani: ~ 800–900 lei/lună

Contribuție necesară 30 de ani: ~ 480–560 lei/lună

Acesta este scenariul în care trecerea de la 20 la 30 de ani de economisire generează cele mai mari economii lunare.

Cum funcționează acumularea în Pilonul III

Contribuțiile depuse lună de lună sunt investite de administrator în obligațiuni, acțiuni și alte instrumente financiare sigure. Sumele se capitalizează, iar câștigurile generate sunt reinvestite automat.

Astfel, chiar și o contribuție modestă, menținută constant, poate duce la un capital semnificativ după 20–30 de ani. În plus, fondurile sunt supravegheate strict de ASF, iar riscurile sunt reduse comparativ cu alte forme de investiții.

Pentru a obține o pensie suplimentară prin Pilonul III de 500–2.000 lei lunar, contribuția necesară poate varia între 120 și 900 lei/lună, în funcție de durata de economisire și obiectivul final.

Cu cât începi mai devreme, cu atât efortul lunar scade, iar dobânda compusă lucrează în favoarea ta.

Pilonul III este astfel un instrument accesibil, flexibil și eficient pentru creșterea pensiei de stat și asigurarea unui venit suplimentar la vârsta pensionării.

