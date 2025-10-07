Cum ne asigurăm bătrânețea. Alexandru Chiruță, la Pastila financiară: „Fără pilonul 4, viața la vârsta pensionării o să fie tristă”

Într-o nouă ediție a emisiunii Pastila financiară cu Adrian Artene, expertul financiar Alexandru Chiruță a explicat care sunt cele mai bune opțiuni de economisire și cele mai bune randamente în vederea pensionării. Însă, pentru o acțiune reușită de economisire pe termen lung, un prim pas este obligatoriu, și anume deprinderea principiului economisirii.

Primul pas este și cel mai dificil, și anume să ne administrăm cât mai bine cheltuielile astfel încât să putem investi inteligent, apreciază Alexandru Chiruță. Acesta recomandă Pilonul 4 personal, un fond de pensii care ne ajută să ne asigurăm un venit suplimentar la pensionare. „Să învățăm să ne administrăm cheltuielile și să investim. Fără pilonul 4, viața la vârsta pensionării o să fie tristă”.

Concret, specialistul ne recomandă să alocăm pe cât posibil 10-20% din venituri lunare pentru Pilonul 4. În același timp, acesta observă că generațiile tinere ignoră un principiu foarte iubit de generațiile mai vechi și foarte eficient, cel al economisirii. „Generațiile noi au cam uitat de principiul economisirii”.

În viziunea expertului, un portofoliu echilibrat trebuie să conțină mai multe componente, după cum urmează:

60-70% ETF-uri globale

DCE – achiziții lunare.

În acest mod, șocurile scăderii pe bursă se ameliorează, conchide Alexandru Chiruță.