Record istoric la Pilonul 2. Trei români au virat peste 600.000 de lei într-o singură lună la pensiile private obligatorii. Ce salarii au avut

Trei români au realizat într-o singură lună, contribuții individuale de peste 600.000 de lei fiecare la Pilonul II de pensii. Datele record furnizate de Casa Națională de Pensii Publice arată nu doar un salt semnificativ al contribuțiilor în 2025, ci și un nou record istoric pentru un cont de pensie obligatorie administrată privat.

Primele trei cele mai mari contribuții lunare individuale virate la Pilonul II de pensii au depășit cumulat 650.000 de lei, potrivit datelor transmise de Casa Națională de Pensii Publice, la solicitarea Mediafax.

Conform CNPP, contribuțiile totale ale românilor către Pilonul II au crescut în 2025 cu câteva sute de milioane de lei lunar, nivelul fiind cu aproximativ 20% mai mare față de aceleași luni ale anului trecut.

Evoluția apare și în contextul execuției bugetului general consolidat publicate de Ministerul Finanțelor Publice la 27 noiembrie.

Potrivit documentului MFP, contribuțiile de asigurări au totalizat 172,89 miliarde de lei, înregistrând o creștere anuală de 10,5%, apropiată de majorarea fondului de salarii din economie.

„Evoluția a acestor încasări a fost influențată și de un transfer efectiv la pilonul II de pensii mai ridicat față de cel realizat în primele zece luni ale anului trecut (18,6 miliarde de lei în ianuarie – octombrie 2025, față de 14,7 miliarde de lei în ianuarie – octombrie 2024), dar și de eliminarea excepțiilor de la plata CASS reglementată prin Legea nr. 141/2025”, arăta Ministerul Finanțelor.

Ce salarii au avut cei mai mari contributori la Pilonul II

La solicitarea Mediafax, CNPP a furnizat și un top al celor mai mari trei contribuții individuale virate la Pilonul II, aferente veniturilor raportate de angajatori în declarațiile D112 pentru luna septembrie 2025.

Toate cele trei contribuții provin de la salariați ai unor angajatori cu sediul în București și sunt calculate la cota de 4,75%.

Cele mai mari contribuții sunt în cuantum de 236.620 lei, 208.634 lei și 207.798 lei.

Practic, La un calcul simplu, contribuția de pe primul loc indică un salariu brut de aproximativ 4.981.473 de lei, echivalentul a peste 978.000 de euro.

În acest caz, salariul net ar fi de 2.914.162 de lei, după plata CAS (25%) în valoare de 1.245.368 lei, CASS (10%) de 498.147 lei și a impozitului pe venit (10%) de 323.796 lei, fără a lua în calcul eventuale deduceri personale.

Cea mai mare contribuție din septembrie este cu peste 108.000 de lei mai mare decât maximul înregistrat în luna iunie, potrivit informațiilor anterioare furnizate de CNPP.

În luna iunie 2025, cele mai mari contribuții individuale au fost 128.452 de lei, angajator cu sediul în București, 115.705 de lei, un alt angajator cu sediul în București și 83.656 de lei, din care 83.581 de lei, un angajator din Brașov.

Specialiștii consideră că astfel de sume nu au un caracter permanent.

„Aici este vorba probabil niște bonusuri care se dau o dată pe an sau o dată la niște ani, depinde, în funcție de ce contract de muncă au avut persoanele respective și de aici să fie această sumă mare”, aprecia în septembrie Adrian Codirlașu, președintele Asociației CFA România. „Este clar că sunt sume «one-off» (unice. n.red), nu este ceva periodic”, a mai spus acesta.

Cum se pot încasa banii din Pilonul II

Un participant la Pilonul II poate beneficia de sumele acumulate în trei situații: la pensionarea pentru limită de vârstă, la pensionarea pentru invaliditate sau în cazul decesului, când banii pot fi revendicați de moștenitori.

În prezent, legislația permite fie plata integrală, unică, fie plăți lunare eșalonate pe maximum cinci ani, până la intrarea în vigoare a noii legi privind plata pensiilor private, recent declarată constituțională de Curtea Constituțională.

Sistemul pensiilor administrate privat a depășit în noiembrie pragul de 200 de miliarde de lei în active, echivalentul a aproximativ 40 de miliarde de euro, adică peste 11% din PIB, potrivit unei analize transmise de Dan Armeanu, vicepreședinte ASF.