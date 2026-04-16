Autoritatea Electorală Permanentă face publici banii pe care fiecare partid parlamentar îi primeşte ca subvenţie de la bugetul de stat.

Astfel, potrivit AEP, în luna aprilie 2026, în contul Partidului Social Democrat a fost virată, în 08.04.2026, suma de 5.132.729 de lei.

PNL a primit de la stat 2.794.434, la aceeaşi dată.

În contul USR, statul a virat 1.983.467 de lei, în timp ce AUR a primit 3.035.063 de lei.

Şi PMP a primit de la stat 72.618 lei, în timp ce membrilor SOS România le-a revenit 1.319.376 de lei.

Şi partidul lui Ludovic Orban, Forţa Dreptei, a primit de la stat 68.955 de lei.

Celor de la POT le-a revenit suma de 1.063.093 de lei. informează AEP.

Cât a dat statul partidelor, în 2025

Potrivit rapoartelor de anul trecut, sumele din 2026 se situează sub cele acordate în 2025 de la bugetul de stat.

În 2025, PSD a primit 76,9 milioane de lei, AUR 45,5 milioane de lei, PNL 41,9 milioane de lei, USR 29,8 milioane de lei.

SOS România a primit 19,8 milioane de lei, POT 15,9 mil de lei, PMP și Forța Dreptei câte un milion de lei.

