Câţi bani dă statul, în aprilie, pentru subvenţiile partidelor. Cine conduce clasamentul și cine este la coada listei

Câţi bani dă statul, în aprilie, pentru subvenţiile partidelor. Cine conduce clasamentul și cine este la coada listei

Luiza Dobrescu
Câţi bani dă statul, în aprilie, pentru subvenţiile partidelor. Cine conduce clasamentul și cine este la coada listei

Autoritatea Electorală Permanentă face publici banii pe care fiecare partid parlamentar îi primeşte ca subvenţie de la bugetul de stat.

Astfel, potrivit AEP, în luna aprilie 2026, în contul Partidului Social Democrat a fost virată, în 08.04.2026, suma de 5.132.729 de lei.

PNL a primit de la stat 2.794.434, la aceeaşi dată.

În contul USR, statul a virat 1.983.467 de lei, în timp ce AUR a primit 3.035.063 de lei.

Şi PMP a primit de la stat 72.618 lei, în timp ce membrilor SOS România le-a revenit 1.319.376 de lei.

Şi partidul lui Ludovic Orban, Forţa Dreptei, a primit de la stat 68.955 de lei.

Celor de la POT le-a revenit suma de 1.063.093 de lei. informează AEP.

Cât a dat statul partidelor, în 2025

Potrivit rapoartelor de anul trecut, sumele din 2026 se situează sub cele acordate în 2025 de la bugetul de stat.

În 2025, PSD  a primit 76,9 milioane de lei, AUR 45,5 milioane de lei, PNL 41,9 milioane de lei, USR 29,8 milioane de lei.

SOS România a primit 19,8 milioane de lei, POT 15,9 mil de lei, PMP și Forța Dreptei câte un milion de lei.

INCIDENT Suma colosală pe care a trebuit să o achite un român pe aeroportul din Stuttgart, deși avea bilet
Suma colosală pe care a trebuit să o achite un român pe aeroportul din Stuttgart, deși avea bilet
ULTIMA ORĂ Ciprian Ciucu se ceartă cu PSD, pe Facebook, pentru Ilie Bolojan: „Veți da foc la țară. Să nu spuneți că nu ați fost avertizați!”
Ciprian Ciucu se ceartă cu PSD, pe Facebook, pentru Ilie Bolojan: „Veți da foc la țară. Să nu spuneți că nu ați fost avertizați!”
ULTIMA ORĂ Incendiu puternic într-un bloc din municipiul Craiova
Incendiu puternic într-un bloc din municipiul Craiova
ULTIMA ORĂ Frații Mocanu ar fi cerut ca procesul lor să se țină prin videoconferință. Astăzi se judecă cererea de reducere a pedepselor
Frații Mocanu ar fi cerut ca procesul lor să se țină prin videoconferință. Astăzi se judecă cererea de reducere a pedepselor
EVENIMENT Un bărbat și-a agresat fosta iubită, nemulțumit că aceasta a pus capăt relației. Ce pedeapsă a primit, deși femeia și-a retras plângerea
Un bărbat și-a agresat fosta iubită, nemulțumit că aceasta a pus capăt relației. Ce pedeapsă a primit, deși femeia și-a retras plângerea
SPORT Dănuț Lupu știe cine este antrenorul potrivit pentru Rapid. „Îl stimez pentru ce a făcut. Lui i-aș da șansa să pregătească echipa”
Dănuț Lupu știe cine este antrenorul potrivit pentru Rapid. „Îl stimez pentru ce a făcut. Lui i-aș da șansa să pregătească echipa”
FLASH NEWS Funcționarii europeni renunță la WhatsApp. Care sunt motivele care au împins UE spre suveranitatea digitală
Funcționarii europeni renunță la WhatsApp. Care sunt motivele care au împins UE spre suveranitatea digitală
POLITICĂ Căderea regimului Orban din Ungaria pune România pe gânduri: „oglinda” unei politici blocate la București
Căderea regimului Orban din Ungaria pune România pe gânduri: „oglinda” unei politici blocate la București
Ce se întâmplă dacă PSD iese de la guvernare. 3 scenarii posibile și cum ar putea să supraviețuiască Bolojan
Ce se întâmplă dacă PSD iese de la guvernare. 3 scenarii posibile și cum ar putea să supraviețuiască Bolojan
MILITAR SUA trec la un „regim de război”. Pentagonul vrea ca producătorii americani de automobile să producă armament pentru armata Statelor Unite
SUA trec la un „regim de război”. Pentagonul vrea ca producătorii americani de automobile să producă armament pentru armata Statelor Unite
RELIGIE Pelerinaj istoric, pentru prima dată în România. Capul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe va fi adus de la Muntele Athos la Mănăstirea Pantocrator din Drăgănești-Vlașca
Pelerinaj istoric, pentru prima dată în România. Capul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe va fi adus de la Muntele Athos la Mănăstirea Pantocrator din Drăgănești-Vlașca
COMUNICAT Ce se întâmplă dacă proprietarul este plecat din localitate sau din țară
Ce se întâmplă dacă proprietarul este plecat din localitate sau din țară

