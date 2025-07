Iată câți lei a dat, ca dar de nuntă, un român întors din Italia. După ce au „numărat” banii, mirii regretă ca l-au invitat.

Un român proaspăt întors în țară din străinătate, a povestit pe o rețea socială experiența pe care a trăit-o la prima nuntă din viața sa în România. El a crezut, deci, că suma de 100 de lei este un gest suficient de simbolic ca să onoreze invitația. Bărbatul avea însă să afle ulterior că suma pe care a lăsat-o în plic l-a transformat în ținta bârfelor printre miri și apropiații lor.

„Am fost recent la o nuntă (prima nuntă din viața mea în România) și am lăsat 100 de lei darul de nuntă în plic, iar acum am aflat că mirii au început să mă vorbească stânga, dreapta, pentru că am lăsat 100 de lei și că ‘se iese în pagubă cu mine și să se aibă grijă’”, a scris bărbatul pe Reddit. Postarea lui a devenit rapid virală și a generat peste 900 de comentarii.