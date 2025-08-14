Caz inedit în justiție! Judecătoarea Dana Eugenia Pop, președinta Judecătoriei Satu Mare, a obținut în instanță un ordin de protecție împotriva lui Ovidiu Cerasel Cuteanu, doctorand în marketing la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. Măsura în această speță, una rară în peisajul justiției românești, a fost dispusă pe fond de Judecătoria Zalău și menținută definitiv, la 12 august, de Tribunalul Sălaj.

Deși Parchetul a admis că postările bărbatului – având-o ca țintă pe judecătoare – reprezintă o formă de hărțuire online, a respins, totuși, cererea privind ordinul de protecție, considerând că nu există o stare de pericol care să justifice restricțiile impuse.

Cu toate acestea, instanțele din Zalău și Sălaj au apreciat că faptele pârâtului întrunesc condițiile legale pentru emiterea unui ordin de protecție, în contextul unui litigiu pendinte între părți, potrivit informațiilor publicate de clujjust.ro.

Ce interdicție are doctorantul acuzat de hărțuire

Potrivit sentinței, Cuteanu are interdicția, pentru trei luni, de a se apropia la mai puțin de 100 de metri de locul de muncă al judecătoarei, cu excepția cazurilor când se prezintă în fața instanței în baza dreptului său de acces la justiție.

De asemenea, îi este interzis orice contact cu reclamanta – direct, telefonic sau prin corespondență –, cu aceleași excepții. Încălcarea ordinului constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

„Veritabile acte de hărțuire online”

Judecătoria Zalău a reținut că articolele publicate pe blogul lui Cuteanu și postările de pe Facebook, în care folosea expresii jignitoare și acuzații neprobate la adresa judecătoarei, reprezintă hărțuire online și violență psihologică.

În motivare, judecătorul cauzei a subliniat caracterul repetitiv, sistematic și intenționat al acțiunilor, care vizau umilirea, intimidarea și decredibilizarea profesională a reclamantei.

Instanța a respins argumentul pârâtului că ar fi practicat jurnalism de investigație sau pamflet, apreciind că acesta „s-a îndepărtat de scopul satiric” și a transformat critica instituțională într-un atac personal.

În fața instanței, judecătoarea Pop a declarat că se simte presată psihic și emoțional și că dorește să se protejeze de eventuale riscuri.

„Mi se pare inacceptabil ca într-un stat de drept, un judecător să stea cu frică, fără niciun fel de protecție.”

Sursă foto: Gândul

RECOMANDAREA AUTORULUI: