Caz halucinant în Giurgiu. Și-a ținut în casă tatăl MORT din ianuarie pentru a-i încasa pensia

Un caz halucinant s-a petrecut în județul Giurgiu. Un bărbat în vârstă de 84 de ani, care a murit în luna ianuarie, a fost ținut în casă până acum de către fiul său, pentru a-i încasa pensia. Cadavrul a fost descoperit după ce cumnatul bărbatului a anunțat Poliția că nepotul nu îl primește în locuință.

Astfel, polițiștii Secției nr.5 Poliție Rurală Giurgiu au verificat sesizarea unui bărbat, cu privire la faptul că nepotul său nu i-ar permite accesul în locuința din localitatea Malu, județul Giurgiu, pentru a-și vizita cumnatul.

Conform IPJ Giurgiu, din primele cercetări, a reieșit faptul că, un bărbat de 45 de ani, din localitatea Malu, nu ar fi anunțat moartea tatălui său, un bărbat în vârstă de 84 de ani, care ar fi decedat în luna ianuarie a acestui an, încasându-i pensia fără drept.

În urma examinării cadavrului, nu s-au descoperit urme de violență, constantându-se, după efectuarea necropsiei, faptul că decesul a survenit din cause naturale.

De precizat este faptul că, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă, nedenunțare și înșelăciune, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu.

Autorul recomandă:

Trei tinere au fost bătute într-un tramvai în București. Agresorul, imobilizat de jandarmi

Un tânăr livrator din Bangladesh a fost bătut în București. Bărbatul agresor, arestat preventiv pentru violență rasială