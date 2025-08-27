Trei tinere au fost bătute într-un tramvai în București. Agresorul, imobilizat de jandarmi

Trei tinere au fost bătute de către un individ, într-un tramvai, în București. Una dintre tinere a primit îngrijiri medicale de la un echipaj de ambulanță. Agresorul a fost imobilizat de jandarmi.

Un echipaj de intervenție antiteroristă al Jandarmeriei Capitalei, aflat în zona stației STB Calea Rahovei, a observat, în dimineața zilei d miercuri mai multe persoane care se agitau în apropierea de tramvaiul 32, aflat în stație.

Jandarmii au aflat că un bărbat aflat în acest tramvai a agresat fizic mai multe persoane. Agresorul a fost apoi identificat și imobilizat de către forțele de ordine.

Conform jandarmeriei Capitalei, în urma verificărilor, s-a constatat că bărbatul a lovit trei victime: două tinere în vârstă de 19, respectiv 20 de ani, precum și o minoră în vârstă de 17 ani. La fața locului a intervenit și un achipaj medical de la ambulanță, care i-a acordat îngrijiri uneia dintre victime.

Individul care le-a bătut pe aceste trei tinere a fost predat polițiștilor, fiind întocmite actele necesare sesizării organelor de urmărire penală.

Autorul recomandă:

Un livrator nepalez, luat la bătaie în plină stradă, în București: „Mergi în țara ta!”. Ce s-a întâmplat imediat cu atacatorul

Ce pistoale a folosit TURCUL arestat pentru atacul din Centrul Vechi al Capitalei. Urmează expertizarea celor două arme!