Caz scandalos la Iași. Un profesor universitar a fost arestat după acuzații grave de viol și hărțuire sexuală

17 dec. 2025, 12:34, Actualitate
Un profesor universitar în vârstă de 57 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, cercetat pentru infracțiunea de viol, fiind acuzat de una diontre studentele sale. Potrivit anchetatorilor, faptele reclamate ar fi avut loc pe data de 9 iulie, după un examen.

Profesorul Corneliu Gașpar, care preda disciplina „Etică și integritate academică” la Universitatea de Științele Vieții (USV) din Iași, a fost acuzat de o studentă că ar fi agresat-o sexual.  Potrivit sesizării, studenta ar fi fost chemată în biorul profesorului pentru a discuta nota, însă, potrivit tinerei, lucrurile ar fi degenerat după ce profesorul ar fi agresat-o sexual.

Ulterior, notează raportul Comisiei de Etică, fapta este descrisă ca „act sexual oral neconsimțit – viol – petrecut în perimetrul universitar, în biroul cadrului didactic (…) asupra studentei”.

Mai mult, tânăra susține că profesorul a continuat să o atingă în zone intime sau să o sărute, chiar pe holurile universității, gesturi surprinse și de camarele de supraveghere.
Pe baza probelor, a fost dispusă destituirea profesorului din toate funcțiile didactice și de cercetare, iar universitatea a sesizat autoritățile penale.

Prorectorul responsabil cu activitățile sociale a declarat pentru că, după sesizarea universității, „a avut loc consiliul de administrație, s-a constituit atunci o comisie de cercetare disciplinară — am crezut că doar la nivel disciplinar, dar s-a constatat că faptele erau mai grave” și că dosarul a fost înaintat Comisiei de Etică Universitară și autorităților competente.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Iași au anunțat că profesorul a fost reținut și ulterior arestat preventiv. „În baza probatoriului administrat, la data de 16 decembrie, bărbatul de 57 de ani a fost reţinut, pentru 24 de ore, de către poliţişti. La aceeaşi dată, acesta a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi şi Judecătoriei Iaşi, astfel că instanţa a dispus luarea măsurii arestării preventive a acestuia, pentru 30 de zile”, au transmis reprezentanţii Poliţiei Judeţului Iaşi, potrivit News.ro.

