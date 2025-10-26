Prima pagină » Actualitate » Cum au ajuns românii să prefere cazările necovenționale, cu vedere la natură, în locul hotelurilor clasice

Cum au ajuns românii să prefere cazările necovenționale, cu vedere la natură, în locul hotelurilor clasice

26 oct. 2025, 21:24, Actualitate
Cum au ajuns românii să prefere cazările necovenționale, cu vedere la natură, în locul hotelurilor clasice
FOTO - Captură video

Tot mai mulți români își doresc ca vacanțele lor să spună o poveste, vor să trăiască experiențe inedite, iar cazarea e prima pe listă. Tot mai des, în ultimii ani, confortul clasic al unui hotel e înlocuit de cazări neconvenţionale, cu priveliști instagramabile. De la grote până la case plutitoare.

„Dimineaţa, din pat, au răsăritul în faţă. Îi alintă razele soarelui. Seara, se vede tot Câmpulung Moldovenesc. E foarte frumos momentul când se aprind becurile. Se vede foarte frumos şi din cadă, şi din pat, chiar şi din ciubăr”, spune pentru Observator TV Cătălin Lehaci – proprietar.

Cu asemenea peisaje, nu mai ai nevoie nici de telefon, nici de televizor. Îngropată în pământ aproape cu totul, cabana din Sadova e o destinaţie inedită pentru cei care nu vor o cazare banală.

„În proporţie de 80% e în pământ, Doar partea din faţă e din sticlă. Sunt mulţi care revin pentru peisaj, pentru intimitate, pentru linişte, fiind la cota 1.000”, adaugă proprietarul.

Pentru această experienţă inedită, plătesc peste 800 de lei pe noapte.

„Este un loc foarte frumos. Ai multă linişte. Este mult mai frumos faţă de ce am văzut în poze”, spune un turist.

Case plutitoare pe râul Bega

În Timişoara, te poţi caza… chiar pe râul Bega. Rainer Fakesch este un inginer, care în ultimii 30 de ani a lucrat în Germania. Acum, alături de soție s-a întors în ţară cu o idee inedită: să aducă la Timișoara modelul olandez al caselor plutitoare.

Casa poate găzdui familii sau cupluri și oferă o experiență complet diferită față de un hotel clasic, cu priveliște direct spre apă și o senzație autentică de vacanță urbană. Pe termen lung, astfel de proiecte ar putea aduce un nou tip de turism în oraș: mai aproape de natură, dar la doar câțiva pași de centru. Casa plutitoare are 35 de mp.

„O să oferim în plus de cazare şi plimbări pe Bega, până la sârbi şi înapoi”, spun Corina și Rainer Fakesch, cei doi proprietari.

Ambarcaţiunea a atras deja atenţia turiștilor, iar preţul unei nopți de cazare aici începe de la 100 de euro.

FOTO – Captură video: Observator TV

Citește și

POLITICĂ Daniel Băluță (PSD), sigur pe candidatura sa la Primăria Capitalei: „Este o decizie pur formală în acest moment și așteptăm să o și implementăm”
21:09
Daniel Băluță (PSD), sigur pe candidatura sa la Primăria Capitalei: „Este o decizie pur formală în acest moment și așteptăm să o și implementăm”
AUTO Cum a dezechilibrat războiul piața auto din Rusia. Prețurile pentru mașinile la mâna a doua au explodat
21:00
Cum a dezechilibrat războiul piața auto din Rusia. Prețurile pentru mașinile la mâna a doua au explodat
Ministrul Radu Marinescu, după slujba de sfințire a picturii Catedralei Neamului: “Justiția și credința au aceleași repere morale!”
20:26
Ministrul Radu Marinescu, după slujba de sfințire a picturii Catedralei Neamului: “Justiția și credința au aceleași repere morale!”
CONTROVERSĂ Festivalul ipocriziei continuă! Consilierul lui Nicușor Dan laudă și el Catedrala: „Nu construcția este motivul pentru care nu avem suficiente spitale, creșe, case de bătrâni, porturi sau autostrăzi”
20:06
Festivalul ipocriziei continuă! Consilierul lui Nicușor Dan laudă și el Catedrala: „Nu construcția este motivul pentru care nu avem suficiente spitale, creșe, case de bătrâni, porturi sau autostrăzi”
CONTROVERSĂ Nicușor Dan, după ce a participat la sfințirea Catedralei Naționale, despre care spunea că este un „delir grandoman”: O construcție născută din visul și credința multor români
20:02
Nicușor Dan, după ce a participat la sfințirea Catedralei Naționale, despre care spunea că este un „delir grandoman”: O construcție născută din visul și credința multor români
CONTROVERSĂ Andrei Caramitru a luat-o la țintă pe Anca Alexandrescu și o amenință cu dezvăluiri: o să spun TOT! Ce l-a scos din sărite
18:36
Andrei Caramitru a luat-o la țintă pe Anca Alexandrescu și o amenință cu dezvăluiri: o să spun TOT! Ce l-a scos din sărite
Mediafax
Catedrala Națională este așteptată să devină un punct de referință în vizitele turiștilor străini în București. „Va fi o atracție pentru pelerinii din toată țara”
Digi24
VIDEO Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea Catedralei Naționale. Au intervenit jandarmii
Cancan.ro
Ce a făcut mulțimea când Principesa Margareta și Principele Radu au ajuns la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului
Prosport.ro
Ce a văzut toată lumea după ce prezentatoarea TV s-a întins prea tare. „Mi s-a rupt bluza”
Adevarul
Tânără de 23 de ani, găsită moartă după un an. Ultimul ei mesaj a fost către ChatGPT
Mediafax
Avertisment DNSC: Atacatorii folosesc numele OLX Romania pentru a vă fura datele
Click
Câți ani de închisoare riscă Artanu, pentru agresiune sexuală?! Îndemnul avocatei Dalina Terzi pentru victimă: „Fetelor le e rușine, cedează psihic”
Wowbiz
Membru AUR, mort în accidentul din Drăgușeni! Vasile și-a dus prietenul bolnav de cancer la tratament ul cu citostatice
Antena 3
Momente amuzante cu băiețelul lui Nicușor Dan la ceremonia Sfințirii Catedralei Naționale
Cancan.ro
Gestul făcut de Gigi Becali în fața jurnaliștilor aflați la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului
Ce se întâmplă doctore
Câte operații estetice are, de fapt, Mara Bănică? Cum arăta înainte de intervenții. Nu o mai recunoști deloc
observatornews.ro
Sinucidere în fața salvatorilor. Cum au eşuat pompierii din Vâlcea să ajute un om
StirileKanalD
VIDEO Imagini terifiante în Catedrala Neamului! A căzut de la 60 de metri înălțime, lângă intrare
KanalD
Cine sunt cei doi turiști care au murit, după ce au căzut în gol sute de metri în Munții Făgăraș! O a treia persoană a fost salvată în ultima clipă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
EXCLUSIV | Peste 90 de radare fixe stau nefolosite pe autostrăzile și drumurile naționale din România. Cine e responsabil?
Descopera.ro
Calendarul MAYAȘ avea o metodă precisă de a PREZICE eclipsele
Capital.ro
Doliu în lumea filmului! O frumoasă actriță a murit prea devreme. A fost o luptătoare
Evz.ro
Escrocherii prin apeluri video. Cuvântul care te protejează de fraudă
A1
Cum a apărut Gigi Becali la sfințirea picturii Catedralei Mântuirii Neamului! Cum s-a îmbrăcat
Stirile Kanal D
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
Când credeai că le-ai văzut pe toate! Veronica REFUZĂ CATEGORIC să audă ce vrea să facă Ahmed în GALA din această seară. Este IREAL ce i-a cerut concurenta din Casa Iubirii prezentatoarei TV să NU facă: "Ne-am pus toți în risc aici ca să..."
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îl prinde pe Bulă cu minciuna: - Cine e aia?!
Descopera.ro
Cum a cerut-o de soție Ferdinand I pe Regina Maria? „A fugit în hohote pe scări”
GUVERN Bolojan răspunde atacurilor PSD: Miza mea nu este să fiu premier în orice condiții, ci să fac ceea ce trebuie
21:00
Bolojan răspunde atacurilor PSD: Miza mea nu este să fiu premier în orice condiții, ci să fac ceea ce trebuie
EXTERNE Trump cere Justiției americane să ancheteze alegerile din 2020. De ce crede președintele că acum 5 ani i-a fost fost „furat” scaunul din Casa Albă
20:58
Trump cere Justiției americane să ancheteze alegerile din 2020. De ce crede președintele că acum 5 ani i-a fost fost „furat” scaunul din Casa Albă
JUSTIȚIE DNA s-a făcut de comedie. Dramaturgul Eugen Șerbănescu a fost achitat, împreună cu alte două inculpate, după opt ani de calvar, de către Tribunalul București
20:53
DNA s-a făcut de comedie. Dramaturgul Eugen Șerbănescu a fost achitat, împreună cu alte două inculpate, după opt ani de calvar, de către Tribunalul București
EXTERNE Șeful Trezoreriei SUA anunță că militarii nu-și vor mai primi salariile din cauza democraților. Cum a rămas țara în blocaj din cauza răfuielilor
20:52
Șeful Trezoreriei SUA anunță că militarii nu-și vor mai primi salariile din cauza democraților. Cum a rămas țara în blocaj din cauza răfuielilor
EXTERNE Nicolas Sarkozy și-a cumpărat o MĂTURĂ ca să facă curat în celulă. Ce produse preferă să mănânce fostul președinte francez la închisoare
19:58
Nicolas Sarkozy și-a cumpărat o MĂTURĂ ca să facă curat în celulă. Ce produse preferă să mănânce fostul președinte francez la închisoare
EXCLUSIV Ciprian Ciucu a fost votat candidatul PNL pentru Primăria Generală a Capitalei, după o ședință tensionată în Modrogan
19:25
Ciprian Ciucu a fost votat candidatul PNL pentru Primăria Generală a Capitalei, după o ședință tensionată în Modrogan