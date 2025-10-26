Cum au ajuns românii să prefere cazările necovenționale, cu vedere la natură, în locul hotelurilor clasice

Tot mai mulți români își doresc ca vacanțele lor să spună o poveste, vor să trăiască experiențe inedite, iar cazarea e prima pe listă. Tot mai des, în ultimii ani, confortul clasic al unui hotel e înlocuit de cazări neconvenţionale, cu priveliști instagramabile. De la grote până la case plutitoare.

„Dimineaţa, din pat, au răsăritul în faţă. Îi alintă razele soarelui. Seara, se vede tot Câmpulung Moldovenesc. E foarte frumos momentul când se aprind becurile. Se vede foarte frumos şi din cadă, şi din pat, chiar şi din ciubăr”, spune pentru Observator TV Cătălin Lehaci – proprietar.

Cu asemenea peisaje, nu mai ai nevoie nici de telefon, nici de televizor. Îngropată în pământ aproape cu totul, cabana din Sadova e o destinaţie inedită pentru cei care nu vor o cazare banală.

„În proporţie de 80% e în pământ, Doar partea din faţă e din sticlă. Sunt mulţi care revin pentru peisaj, pentru intimitate, pentru linişte, fiind la cota 1.000”, adaugă proprietarul.

Pentru această experienţă inedită, plătesc peste 800 de lei pe noapte.

„Este un loc foarte frumos. Ai multă linişte. Este mult mai frumos faţă de ce am văzut în poze”, spune un turist.

Case plutitoare pe râul Bega

În Timişoara, te poţi caza… chiar pe râul Bega. Rainer Fakesch este un inginer, care în ultimii 30 de ani a lucrat în Germania. Acum, alături de soție s-a întors în ţară cu o idee inedită: să aducă la Timișoara modelul olandez al caselor plutitoare.

Casa poate găzdui familii sau cupluri și oferă o experiență complet diferită față de un hotel clasic, cu priveliște direct spre apă și o senzație autentică de vacanță urbană. Pe termen lung, astfel de proiecte ar putea aduce un nou tip de turism în oraș: mai aproape de natură, dar la doar câțiva pași de centru. Casa plutitoare are 35 de mp.

„O să oferim în plus de cazare şi plimbări pe Bega, până la sârbi şi înapoi”, spun Corina și Rainer Fakesch, cei doi proprietari.

Ambarcaţiunea a atras deja atenţia turiștilor, iar preţul unei nopți de cazare aici începe de la 100 de euro.

FOTO – Captură video: Observator TV