Prima pagină » Actualitate » Cazul bizar al șoferului care a primit 5 amenzi în 7 minute. Ce a făcut

Cazul bizar al șoferului care a primit 5 amenzi în 7 minute. Ce a făcut

28 ian. 2026, 16:32, Actualitate
Cazul bizar al șoferului care a primit 5 amenzi în 7 minute. Ce a făcut

Un șofer în vârstă de 40 de ani din Belluno, provincia cu același nume din Italia, spune că a primit cinci amenzi în doar șapte minute, după ce a depășit limita de 70 km/h pe un segment de 9 kilometri al șoselei 53 Postumia, în zona Padovei.

Potrivit relatării sale, sancțiunile l-au costat în total aproximativ 700 de euro și i-au adus o penalizare de 6 puncte pe permis. Potrivit Il Gazzettino, toate încălcările au fost surprinse de radare instalate de-a lungul traseului, iar cazul datează din mai 2025, preia Rotalianul.

Bărbatul afirmă că a circulat noaptea, pe o șosea „amplă” și cu trafic redus, pe care nu o mai parcursese, în drum spre casă.

„Încep prin a spune că am greșit”, a declarat el, adăugând însă că, atunci când i-au fost comunicate procesele-verbale, „aproape că nu-mi venea să cred”.

În opinia lui, „într-un tronson atât de scurt, cinci dispozitive sunt prea multe. Asta nu e prevenție, e mașină de făcut bani”.

13 radare în 6 localități

În zona din Padova, șoseaua 53 Postumia traversează șase municipalități, iar fiecare are radare; în total, pe ambele sensuri, sunt 13.

Traseul este descris ca fiind de ani de zile printre cele mai monitorizate din Italia, pe fondul traficului ridicat și al unor accidente, inclusiv foarte grave.

Din seria de măsurători invocată de șofer, primul radar l-a înregistrat în Fontaniva la 03:26, cu 11 km/h peste limită.

La 03:29, în Cittadella, ar fi depășit cu 20 km/h, iar la 03:30, tot pe teritoriul orașului, un al doilea radar l-ar fi surprins cu un exces de 38 km/h.

A urmat Galliera Veneta la 03:31 (7 km/h peste limită), iar ultima sancțiune menționată este la San Martino di Lupari, la 03:33, cu 20 km/h peste limită.

Șoferul spune că după circa o lună și jumătate a primit patru procese-verbale, deoarece municipalitățile respective fac parte din „Districtul PD1A”.

Peocesul verbal numărul 5

După ce a contactat biroul competent, i s-ar fi comunicat și existența unui al cincilea proces-verbal, de la San Martino di Lupari, și i s-a recomandat să ceară unificarea formală a încălcărilor.

El precizează că procedura poate duce la aplicarea sancțiunii celei mai grave, majorată până la triplu; ulterior, a aflat că solicitarea i-a fost admisă, dar că dosarele au fost separate pentru că două sancțiuni țin de un tronson aflat în competență statală, iar trei de unul regional.

În final, bărbatul susține că a economisit 70 de euro și 6 puncte.

Recomandarea autorilui: Ce trebuie să știi dacă vezi ZTL pe indicatoarele rutiere. Amenzi uriașe pentru cine nu ține cont de interdicție

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Ar fi fost găsite substanțe interzise la locul accidentului din Timiș. Accidentul, soldat cu șapte morți și trei răniți, suporteri ai echipei PAOK
16:38
Ar fi fost găsite substanțe interzise la locul accidentului din Timiș. Accidentul, soldat cu șapte morți și trei răniți, suporteri ai echipei PAOK
FLASH NEWS Băsescu își recuperează rând pe rând privilegiile. După casă, acum primește înapoi și banii pierduți după decizia de colaborare cu Securitatea. Câți bani trebuie să încaseze fostul președinte
16:30
Băsescu își recuperează rând pe rând privilegiile. După casă, acum primește înapoi și banii pierduți după decizia de colaborare cu Securitatea. Câți bani trebuie să încaseze fostul președinte
VIDEO Detaliul tehnic care ar fi provocat teribilul accident al suporterilor PAOK Salonic. Sistemul Lane Assist ar fi blocat volanul microbuzului
16:20
Detaliul tehnic care ar fi provocat teribilul accident al suporterilor PAOK Salonic. Sistemul Lane Assist ar fi blocat volanul microbuzului
ACUZAȚII După percheziții, Cristian Andrei a fost adus la Institutul de Relații Umane din București. Medicul urmează să fie audiat la Secția 1 de Poliție
16:07
După percheziții, Cristian Andrei a fost adus la Institutul de Relații Umane din București. Medicul urmează să fie audiat la Secția 1 de Poliție
FLASH NEWS Om de afaceri din Craiova, fiu de notar, arestat preventiv într-un dosar de evaziune fiscală de peste 15 milioane de lei
15:41
Om de afaceri din Craiova, fiu de notar, arestat preventiv într-un dosar de evaziune fiscală de peste 15 milioane de lei
Mediafax
Cum fura Securitatea din pachetele românilor: jucării, cafea și gumă de mestecat, vândute la Consignație
Digi24
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică fără studii
Cancan.ro
Cătălin Măruță, la Antena 1? Asta da surpriză
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Adevarul
„Trupele americane din România vor crește calitativ”. Vești bune și avertismente de la un important general NATO
Mediafax
Fake news legat de crima comisă de adolescenți în Timiș. MAI anunță că niciun polițist nu este cercetat
Click
Cum poți elimina igrasia din pereți. Cei 4 pași simpli care te scapă rapid de problemă
Digi24
VIDEO Scandal în muzica românească: Lolita Cercel, o artistă creată cu AI și ajunsă virală pe internet, stârnește revoltă
Cancan.ro
Doliu în muzica românească! Artistul a murit subit, în urma unui infarct: 'Am crescut pe melodiile lui'
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! Transformarea ce i-a lăsat mască pe fani
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Risc de incendiu pentru acest model Volkswagen. Unde sunt sfătuiți proprietarii să-și lase mașinia
Descopera.ro
Geniul matematician despre care se vorbește prea puțin
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Descopera.ro
De ce aleg berzele să zboare împreună și cum își perfecționează rutele de migrație pe parcursul vieții?
CONTROVERSĂ „Au revoir” pentru Teams și Zoom. După WhatsApp și Telegram, Franța obligă funcționarii publici să renunțe la platformele americane de videoconferință
16:39
„Au revoir” pentru Teams și Zoom. După WhatsApp și Telegram, Franța obligă funcționarii publici să renunțe la platformele americane de videoconferință
FLASH NEWS Amenințarea Groenlandei este un „un semnal de alarmă strategic pentru întreaga Europă”, susține Macron. „Susținem consolidarea apărării în Arctica“
16:21
Amenințarea Groenlandei este un „un semnal de alarmă strategic pentru întreaga Europă”, susține Macron. „Susținem consolidarea apărării în Arctica“
ULTIMA ORĂ Elena Lasoni a demisionat de la șefia USR Câmpulung. Ce explicații a dat: „Nu îmi permite timpul”
16:18
Elena Lasoni a demisionat de la șefia USR Câmpulung. Ce explicații a dat: „Nu îmi permite timpul”
EXCLUSIV Ponta, apel către Nicușor Dan: Bre, nu vor să le schimbi țevile la Davos! Ce strategie?
16:17
Ponta, apel către Nicușor Dan: Bre, nu vor să le schimbi țevile la Davos! Ce strategie?
EXCLUSIV Ponta ridiculizează ținuta în blugi a lui Radu Miruță la Berlin. ”Nu mă surprinde, dar faptul că noi suntem fraierii Europei…”
15:49
Ponta ridiculizează ținuta în blugi a lui Radu Miruță la Berlin. ”Nu mă surprinde, dar faptul că noi suntem fraierii Europei…”
Exploziv: Ponta susține că Maia Sandu trebuia adusă să candideze în România anul trecut. “Le-a stricat Trump planurile”
15:42
Exploziv: Ponta susține că Maia Sandu trebuia adusă să candideze în România anul trecut. “Le-a stricat Trump planurile”

Cele mai noi

Trimite acest link pe