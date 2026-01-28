Cazul bizar al șoferului care a primit 5 amenzi în 7 minute. Ce a făcut

Un șofer în vârstă de 40 de ani din Belluno, provincia cu același nume din Italia, spune că a primit cinci amenzi în doar șapte minute, după ce a depășit limita de 70 km/h pe un segment de 9 kilometri al șoselei 53 Postumia, în zona Padovei.

Potrivit relatării sale, sancțiunile l-au costat în total aproximativ 700 de euro și i-au adus o penalizare de 6 puncte pe permis. Potrivit Il Gazzettino, toate încălcările au fost surprinse de radare instalate de-a lungul traseului, iar cazul datează din mai 2025, preia Rotalianul.

Bărbatul afirmă că a circulat noaptea, pe o șosea „amplă” și cu trafic redus, pe care nu o mai parcursese, în drum spre casă.

„Încep prin a spune că am greșit”, a declarat el, adăugând însă că, atunci când i-au fost comunicate procesele-verbale, „aproape că nu-mi venea să cred”.

În opinia lui, „într-un tronson atât de scurt, cinci dispozitive sunt prea multe. Asta nu e prevenție, e mașină de făcut bani”.

13 radare în 6 localități

În zona din Padova, șoseaua 53 Postumia traversează șase municipalități, iar fiecare are radare; în total, pe ambele sensuri, sunt 13.

Traseul este descris ca fiind de ani de zile printre cele mai monitorizate din Italia, pe fondul traficului ridicat și al unor accidente, inclusiv foarte grave.

Din seria de măsurători invocată de șofer, primul radar l-a înregistrat în Fontaniva la 03:26, cu 11 km/h peste limită. La 03:29, în Cittadella, ar fi depășit cu 20 km/h, iar la 03:30, tot pe teritoriul orașului, un al doilea radar l-ar fi surprins cu un exces de 38 km/h. A urmat Galliera Veneta la 03:31 (7 km/h peste limită), iar ultima sancțiune menționată este la San Martino di Lupari, la 03:33, cu 20 km/h peste limită. Șoferul spune că după circa o lună și jumătate a primit patru procese-verbale, deoarece municipalitățile respective fac parte din „Districtul PD1A”.

Peocesul verbal numărul 5

După ce a contactat biroul competent, i s-ar fi comunicat și existența unui al cincilea proces-verbal, de la San Martino di Lupari, și i s-a recomandat să ceară unificarea formală a încălcărilor.

El precizează că procedura poate duce la aplicarea sancțiunii celei mai grave, majorată până la triplu; ulterior, a aflat că solicitarea i-a fost admisă, dar că dosarele au fost separate pentru că două sancțiuni țin de un tronson aflat în competență statală, iar trei de unul regional.

În final, bărbatul susține că a economisit 70 de euro și 6 puncte.

