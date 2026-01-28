Prima pagină » Actualitate » Ar fi fost găsite substanțe interzise la locul accidentului din Timiș. Accidentul, soldat cu șapte morți și trei răniți, suporteri ai echipei PAOK

Ar fi fost găsite substanțe interzise la locul accidentului din Timiș. Accidentul, soldat cu șapte morți și trei răniți, suporteri ai echipei PAOK

28 ian. 2026, 16:38, Actualitate
Ar fi fost găsite substanțe interzise la locul accidentului din Timiș. Accidentul, soldat cu șapte morți și trei răniți, suporteri ai echipei PAOK

Potrivit anchetatorilor ar fi fost găsite substanțe interzise la locul accidentului din județul Timiș soldat cu șapte morți și trei răniți, relatează News.ro, potrivit unor surse din cadrul anchetei. Pasagerii microbuzului spulberat de tir pe șoseaua dintre Lugoj și Caransebeș erau suporteri ai echipei PAOK Salonic care se îndreptau spre Franța, pentru meciul dintre echipa lor favorită și Olympique Lyon.

Anchetatorii ar fi găsit substanţe interzise la locul accidentului din Timiş

Polițiștii care fac cercetări pentru a afla cauzele accidentului de pe șoseaua dintre Lugoj și Caransebeș, unde 7 persoane și-au pierdut viața și alte trei au fost rănite, au găsit în jurul mașinii două pliculețe în care par să fi fost droguri. În unul se află o substanță vegetală, iar în altul un praf alb.

Criminaliștii le-au ridicat și le-au dus la laborator pentru expertiză. Analizele ulterioare vor indica cu exactitate dacă este vorba sau nu despre substanțe stupefiante pe care suporterii le aveau asupra lor.

După autopsie se va stabili și dacă suporterii PAOK Salonic au consumat sau nu droguri pe parcursul călătoriei lor către Franța.

Blocarea volanului ar fi dus la această tragedie

Medicul Dimitris Koukoulas, care s-a aflat de la bun început lângă răniţi, a declarat pentru televiziunea Grecia ERTnews, despre o posibilă problemă tehnică a vehiculului.

Unul dintre supraviețuitori a declarat că, în timpul depășirii, s-a blocat volanul ceea ce a dus la pierderea controlului.

Potrivit relatărilor medicului Koukoulas, rănitul repetă cu claritate că, în timpul depăşirii, s-a activat un sistem de asistenţă, care nu i-a permis şoferului să readucă vehiculul pe traiectorie.

Pacientul a declarat că „volanul s-a blocat şi maşina a deviat” în câteva secunde.

Fostul pilot de curse Titi Aur a declarat că accidentul s-ar fi produs fie din cauză că șoferului i s-a făcut rău, fie atenția lui a fost distrasă, nefiind vorba despre o „pierdere” clasică a controlului mașinii.

„Şoferul tirului nu avea timp să facă ceva sau oricât ar fi făcut şi dacă avea începutul de reacţie tot nu ar fi putut evita. Oricum, nu este vinovat legal, dar nici măcar moral nu ar fi putut să evite, din punctul meu de vedere, atât cât am văzut din imagini”, mai spunea Titi Aur.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Cazul bizar al șoferului care a primit 5 amenzi în 7 minute. Ce a făcut
16:32
Cazul bizar al șoferului care a primit 5 amenzi în 7 minute. Ce a făcut
FLASH NEWS Băsescu își recuperează rând pe rând privilegiile. După casă, acum primește înapoi și banii pierduți după decizia de colaborare cu Securitatea. Câți bani trebuie să încaseze fostul președinte
16:30
Băsescu își recuperează rând pe rând privilegiile. După casă, acum primește înapoi și banii pierduți după decizia de colaborare cu Securitatea. Câți bani trebuie să încaseze fostul președinte
VIDEO Detaliul tehnic care ar fi provocat teribilul accident al suporterilor PAOK Salonic. Sistemul Lane Assist ar fi blocat volanul microbuzului
16:20
Detaliul tehnic care ar fi provocat teribilul accident al suporterilor PAOK Salonic. Sistemul Lane Assist ar fi blocat volanul microbuzului
ACUZAȚII După percheziții, Cristian Andrei a fost adus la Institutul de Relații Umane din București. Medicul urmează să fie audiat la Secția 1 de Poliție
16:07
După percheziții, Cristian Andrei a fost adus la Institutul de Relații Umane din București. Medicul urmează să fie audiat la Secția 1 de Poliție
FLASH NEWS Om de afaceri din Craiova, fiu de notar, arestat preventiv într-un dosar de evaziune fiscală de peste 15 milioane de lei
15:41
Om de afaceri din Craiova, fiu de notar, arestat preventiv într-un dosar de evaziune fiscală de peste 15 milioane de lei
Mediafax
Cum fura Securitatea din pachetele românilor: jucării, cafea și gumă de mestecat, vândute la Consignație
Digi24
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică fără studii
Cancan.ro
Cătălin Măruță, la Antena 1? Asta da surpriză
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Adevarul
„Trupele americane din România vor crește calitativ”. Vești bune și avertismente de la un important general NATO
Mediafax
Fake news legat de crima comisă de adolescenți în Timiș. MAI anunță că niciun polițist nu este cercetat
Click
Cum poți elimina igrasia din pereți. Cei 4 pași simpli care te scapă rapid de problemă
Digi24
VIDEO Scandal în muzica românească: Lolita Cercel, o artistă creată cu AI și ajunsă virală pe internet, stârnește revoltă
Cancan.ro
Doliu în muzica românească! Artistul a murit subit, în urma unui infarct: 'Am crescut pe melodiile lui'
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! Transformarea ce i-a lăsat mască pe fani
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Risc de incendiu pentru acest model Volkswagen. Unde sunt sfătuiți proprietarii să-și lase mașinia
Descopera.ro
Geniul matematician despre care se vorbește prea puțin
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Descopera.ro
De ce aleg berzele să zboare împreună și cum își perfecționează rutele de migrație pe parcursul vieții?
CONTROVERSĂ „Au revoir” pentru Teams și Zoom. După WhatsApp și Telegram, Franța obligă funcționarii publici să renunțe la platformele americane de videoconferință
16:39
„Au revoir” pentru Teams și Zoom. După WhatsApp și Telegram, Franța obligă funcționarii publici să renunțe la platformele americane de videoconferință
FLASH NEWS Amenințarea Groenlandei este un „un semnal de alarmă strategic pentru întreaga Europă”, susține Macron. „Susținem consolidarea apărării în Arctica“
16:21
Amenințarea Groenlandei este un „un semnal de alarmă strategic pentru întreaga Europă”, susține Macron. „Susținem consolidarea apărării în Arctica“
ULTIMA ORĂ Elena Lasoni a demisionat de la șefia USR Câmpulung. Ce explicații a dat: „Nu îmi permite timpul”
16:18
Elena Lasoni a demisionat de la șefia USR Câmpulung. Ce explicații a dat: „Nu îmi permite timpul”
EXCLUSIV Ponta, apel către Nicușor Dan: Bre, nu vor să le schimbi țevile la Davos! Ce strategie?
16:17
Ponta, apel către Nicușor Dan: Bre, nu vor să le schimbi țevile la Davos! Ce strategie?
EXCLUSIV Ponta ridiculizează ținuta în blugi a lui Radu Miruță la Berlin. ”Nu mă surprinde, dar faptul că noi suntem fraierii Europei…”
15:49
Ponta ridiculizează ținuta în blugi a lui Radu Miruță la Berlin. ”Nu mă surprinde, dar faptul că noi suntem fraierii Europei…”
Exploziv: Ponta susține că Maia Sandu trebuia adusă să candideze în România anul trecut. “Le-a stricat Trump planurile”
15:42
Exploziv: Ponta susține că Maia Sandu trebuia adusă să candideze în România anul trecut. “Le-a stricat Trump planurile”

Cele mai noi

Trimite acest link pe