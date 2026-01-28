Băsescu își recuperează rând pe rând privilegiile. După casă, acum primește înapoi și banii pierduți după decizia de colaborare cu Securitatea. Câți bani trebuie să încaseze fostul președinte

Curtea de Apel București a admis, miercuri, cererea formulată de fostul președinte Traian Băsescu împotriva Administrației Prezidențiale, prin care a obligat instituția să-i plătească retroactiv îndemnizația de fost șef al statului. Plata acesteia fusese suspendată în anul 2022. Decizia instanței nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile.

Instanța a decis anularea Ordinului nr. 55/2022 și a unei adrese emise de Administrația Prezidențială, prin care fusese sistată plata indemnizației. Totodată, Curtea de Apel a obligat instituția să achite suma de 754,234,84 lei, care reprezintă indemnizația lunară netă aferentă perioadei 23 martie 2022 – 31 iulie 2025. Valoarea totală depășește 100.000 euro.

Pe lângă această sumă, Administrația Prezidențială trebuie să plătească și cheltuieli de judecată în valoare de 17.648 lei, potrivit instanței. Recursul se poate depune la Curtea de Apel București.

Indemnizația lui Băsescu fusese suspendată în 2022, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit definitiv că acesta a colaborat cu fosta Securitate, sub numele conspirativ „Petrov”. În baza acestei decizii, Administrația Prezidențială a aplicat prevederile legale care exclud de la aceste drepturi foștii președinți declarați colaboratori ai Securității.

