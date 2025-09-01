Prima pagină » Actualitate » Cazul livratorului din Bangladesh bătut în Capitală, replicat la Cluj. Victima se zbate între viață și moarte

01 sept. 2025, 14:27, Actualitate
Un alt livrator străin aflat la muncă în țara noastră a fost lovit cu o bucată de lemn în cap, în spate şi în picioare, în prezent victima fiind internată în stare de comă. Incidentul a avut loc pe o stradă din Cluj-Napoca, chiar în aceeaşi zi în care, în Capitală, un cetăţean din Bangladesh care lucra ca livrator a fost bătut de un tânăr. Agresorul din Cluj a fost arestat preventiv.

UPDATE: Bărbatul din Cluj care l-a lovit pe un nepalez ar fi intervenit în apărarea sorei lui minore, care ar fi fost acostată pe stradă de cetățeanul străin, dar „replica” a fost disproporționată, relatează clujust.ro.

Cazul cetățeanului străin aflat la muncă în România și bătut lângă o trecere de cale ferată din Cluj Napoca a fost dezvăluit, luni, de către reprezentanţii Parchetului Judecătoriei Cluj-Napoca. Potrivit oficialilor, agresorul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru infracțiunea de loviri sau alte violenţe.

Procurorii avertizează că viața victimei este incertă

„La data de 26.08.2025, în jurul orei 23.40, aflându-se în proximitatea trecerii la nivel cu calea fereată de pe strada Cantonului, i-a aplicat persoanei vătămate cetăţean străin, mai multe lovituri cu un obiect contondent, respectiv cu o bucată de lemn, la nivelul capului, spatelui şi a picioarelor, producându-i acesteia leziuni traumatice, pentru a căror vindecare sunt necesare 40-45 de zile de îngrjiri medicale”, a transmis luni Parchetul Judecătoriei Cluj-Napoca, citat de News.ro.

Viața cetățeanului străin se află într-un real pericol. Potrivit sursei citate, „la acest moment, persoana vătămată se află în comă, neputând avea certitudinea supravieţuirii acesteia”.

De menționat că agresorul este considerat de către procurori un pericol pentru ordinea publică. Bărbatul a dovedit, prin modul de comitere a faptei, că este o persoană extrem de agresivă, precizează procurorii. Bărbatul a fost dus la Judecătoria Cluj-Napoca, magistraţii decizând arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.

Un livrator din Bangladesh a fost bătut în Capitală, chiar în aceeași zi

Procurorii de la Cluj Napoca nu au clarificat care a fost motivul agresiunii cetățeanului străin. În aceeași zi, la București, un livrator din Bangladesh a fost agresat de un tânăr de 20 de ani, care l-a acuzat că este un „invadator” şi filmând agresiunea. „Du-te înapoi în țara ta!” și „Ești un invadator”, i-a strigat agresorul.

Atacul a avut loc după ce deputatul AUR Dan Tanasă a publicat un mesaj devenit viral în care îndeamnă românii să nu mai preia comenzi livrate de curieri străini. Incidentul de la București a avut loc la câteva zile după ce deputatul a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj. „Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!”.

Criticile au venit de la cel mai înalt nivel, inclusiv de la șeful statului. „În ultimele săptămâni, s-au propagat în spațiul public voci care instigă la ură împotriva străinilor. Iar cuvintele au consecințe reale, uneori dramatice”, a transmis Nicușor Dan după incidentul violent din Capitală.

