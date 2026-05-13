Cazul primului copil cu o mamă și 2 tați. Decizia Curții de Apel din 2026 este definitivă.

Cazul primului copil cu o mamă și 2 tați

Un copil a fost recunoscut pentru prima dată în Italia ca având trei părinți, scrie Corriere della Sera: mama care l-a adus pe lume și cei doi tați care îl cresc de la naștere.

Decizia Curții de Apel din Bari este defintivă și marchează primul caz de acest gen recunoscut în Italia pentru o familie cu doi tați.

Hotărârea a fost pronunțată în luna ianuarie 2026 și a rămas definitivă.

Copilul are acum vârsta de 4 și s-a născut în Germania. Unul dintre cei doi tați are dublă cetățenie, italiană și germană și se află în evidența italienilor rezidenți în străinătate, într-o localitate din Puglia.

Mama copilului este o veche prietenă a cuplului gay. Copilul a fost conceput printr-un raport intim între femeie și unul dintre bărbați și a fost recunoscut la naștere atât de mamă, cât și de tatăl biologic, căruia i-a fost încredințat.

Tatăl biologic l-a crescut de la început împreună cu soțul său italo-german.

Acesta din urmă a cerut să îl recunoască pe copil, în condițiile în care legislația germană permite adopția copilului partenerului în cazul cuplurilor gay.

Copilul purta deja numele de familie italian al celui de-al doilea tată, pentru că acesta îl preluase prin căsătorie și îl transmisese apoi pruncului.

Copilul cu mai multe „figuri parentale”

După recunoașterea în Germania, cei doi tați, care sunt împreună de 10 ani, au solicitat ca actul care atestă existența celor trei părinți să fie transcris și în Italia.

Primăria din Puglia a refuzat însă procedura. Autoritățile au invocat suspiciunea că adopția ar putea ascunde o maternitate surogat.

Dosarul a ajuns astfel la Curtea de Apel din Bari. În fața instanței, cei doi tați, asistați de avocata Pasqua Manfredi, din partea asociației pentru drepturi LGBTQ+ Rete Lenford, au demonstrat că nu ai existat nicio maternitate surogat, practică interzisă și de legea germană.

Relația dintre familii a fost descrisă ca fiind „caldă și afectuoasă”. S-a constatat o „relație familială relaxată” între cei doi tați și copil.

Pe baza acestor elemente, judecătorul german a aprobat cererea celui de-al doilea tată „de a exercita aceleași drepturi și de a-și asuma aceleași obligații față de copilul comun, pentru a întări sentimentul de apartenență la familie”.

Curtea de Apel din Bari a considerat că, în lipsa unei maternități surogat, adopția germană este compatibilă cu dreptul italian.

Avocata Pasqua Manfredi spune că este o sentință care oferă protecție unor forme de parentalitate împărtășită.

Astfel, un acord de împărțire a parentalității între trei persoane nu poate fi considerat interzis în Italia.

Aceasta a mai subliniat că este un precedent istoric, pentru că deschide calea unor forme de parentalitate plurală și împărtășită, în care „un copil poate avea mai multe figuri parentale”.

Aceste lucruri provoacă vâlvă, dar ar trebui să fie normalitatea, mai consideră avocata.

