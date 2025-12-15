Când face Emil Rengle nunta cu Alejandro. ”Cu toate vedetele, cu toți influencerii, cu toți prietenii”

Emil Rengle și partenerul său, Alejandro Fernandez vor să facă nuntă. Dansatorul a oferit detalii despre cum își dorește să fie evenimentul.

Emil Rengle formează un cuplu cu Alejandro Fernandez. Cei doi au făcut echipă la show-ul ”Asia Express”, transmis de postul de televiziune Antena 1.

Emil Rengle și Alejandro Fernandez vor să se căsătorească și au stabilit data nunții. Evenimentul urmează să aibă loc în anul 2027.

”După ce ne-am logodit, la scurt timp a venit invitația la «Asia Express» și noi așa am și zis: «Băi, dacă trecem de proba asta, de testul ăsta al vieții, înseamnă că noi chiar suntem făcuți unul pentru celălalt și putem face o echipă bună». Și așa am și luat experiența și realmente asta s-a întâmplat”, a declarat Emil Rengle pentru libertatea.ro.

Când face Emil Rengle nunta cu Alejandro. ”Vom avea două evenimente”

”Facem nunta în 2027, în vară! Pentru că acum, dacă am vrea pentru vara următoare, nu mai avem timp. Adică, mă rog, ar fi, dar… Știm ce vrem să facem! Vom avea două evenimente. Unul cu familia strânsă, undeva în străinătate, unde e legal să ne căsătorim”, a detaliat Emil Rengle.

”În România, pentru că nu e legal și nu avem drepturi, vom face o nuntă uriașă, ca să știe toată România că există o nuntă gay în țară. Cu toate vedetele, cu toți influencerii, cu toți prietenii… Cred că de la sine va fi mediatizat evenimentul. Vreau, la această nuntă din România, să-l introduc pe Alejandro complet în cultura noastră. Vreau să fie cu dansuri populare românești, să mâncăm sarmale. Ar trebui familia lui să vină la poartă la ai mei, că așa se face. Eu sunt aici român, aștept să vină bărbatul să mă ia, să mă ceară la poartă! După care mergem la nuntă și aruncăm ceva… Mie mi-e teamă să nu mi-l fure cineva, că e un om absolut minunat”, a mai spus dansatorul.