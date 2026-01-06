Viața în Kaliningrad. Cum arată traiul zilnic în cel mai occidental oraș din Rusia

Viața în Kaliningrad. O jurnalistă poloneză a traversat Belarus și Lituania pentru a ajune la Kaliningrad, cel mai occidental oraș din Rusia, situat în cel mai vestic punct al teritoriului. În cadrul unui reportaj, jurnalista stabilită la Moscova a adus în atenție traiul zilnic al cetățenilor, precum și alte detalii relevante legate de modul în care decurge viața în urbea descrisă ca „orașul între Europa și Rusia”.

Kaliningrad este văzut drept un „oraș între Europa și Rusia”, fiind cea mai occidentală urbe de pe teritoriul rus. Karolina Walczowska, jurnalistă poloneză stabilită la Moscova, a dorit să vadă cum trăiesc oamenii din Kaliningrad, așa că a pornit într-o călătorie de 20 de ore cu trenul, traversând Belarus și Lituania.

Cum arată traiul în Kaliningrad

Odată ajunsă la destinație, a avut parte de o surpriză plăcută, susține jurnalista. Gara era curată, spre deosebire de alte stații centrale din Rusia. De altfel, a amintit și prezența simbolurilor rusești și sovietice, printre acestea numărându-se statuia lui Mihail Kalinin.

„Deși gara este veche, e impecabilă. Nu am văzut niciun gunoi pe jos, un lucru rar întâlnit în alte orașe din Rusia. Un exemplu este statuia lui Mihail Kalinin, un politician sovietic al cărui nume îl poartă orașul în limba rusă. Pare ciudat, având în vedere că mulți locuitori ai Kaliningradului sunt mândri de trecutul german al orașului și se consideră europeni, dar, în același timp, aduc flori la statuia unui criminal sovietic”, a notat jurnalista.

Un contrast clar între moștenirea sovietică și istoria europeană, susține ea. De asemenea, jurnalista a mai precizat că nivelul de trai este ridicat, însă salariile sunt mici. Într-o cafenea, de pildă, o prăjitură a costat între 300 și 350 de ruble. În principiu, o jurnalistă locală cu experiență câștigă circa 35.000 de ruble/lună, spune ea, conform publicației Onet.pl.

