Serviciul Federal de Securitate (FSB) este serviciul secret al Federației Ruse, succesor al temutului KGB din perioada sovietică. Lista de „ținte” în continuă creștere a FSB include, acum, o nouă categorie de ruși – adolescenții.
FSB a elaborat o lege care ar permite ofițerilor săi să participe la activitatea comisiilor pentru minori din întreaga țară. Astfel, ar putea să introducă informații despre așa-numiții „tineri cu probleme” în listele negre și bazele de date guvernamentale.
„Noul imperiu al închisorilor și detenției al FSB, relansat abia în această vară, va fi, de asemenea, integrat în sistemul de prevenire a criminalității juvenile”, se arată într-o analiză publicată de Centrul de Analiză a Politicii Europene (CEPA).
Din sediul din Piața Lubyanka (acolo unde își avea sediul și fostul KGB), aflat în centrul Moscovei, apar informații potrivit cărora se recunoaște deschis că „această ultimă mișcare a FSB-ului este o reacție la eforturile serviciilor de securitate ucrainene de a recruta tineri ruși”.
Foarte mulți adolescenți ruși au fost prinși, constant, punând la cale acte de sabotaj după ce Rusia lui Vladimir Putin a invadat Ucraina. Copiii sunt recrutați pentru diverse astfel de acte – de la incendierea echipamentelor feroviare, atcarea centrelor de recrutare sau pentru declanșarea unor explozii în… baze militare.
În acel caz, doi adolescenți – în vârstă de 13 și 14 ani – au fost reținuți și au declarat că li s-ar fi oferit 50.000 de dolari pentru atac.
Băieții, prinși după o oră, au suferit arsuri grave la față. După ce au fugit la mică distanță de aeroport, au fost nevoiți să cheme o ambulanță. Paramedicii i-au dus la spital. Elicopterul a ars aproape complet – i-a mai rămas doar coada. După ce au stropit elicopterul cu benzină, ar fi fumat două țigări, iar cea de-a doua, aruncată către aparat, a declanșat explozia.
Conform statisticilor oficiale pentru anul trecut, 308 adolescenți au fost aduși în fața instanței pentru „infracțiuni împotriva siguranței publice”, inclusiv 48 pentru terorism, iar alți 39 au fost pedepsiți pentru „infracțiuni împotriva ordinii constituționale”.
Potrivit CEPA, FSB ar fi „nerăbdător” să reintroducă vechea practică a KGB-ului de prevenire a criminalității politice, cunoscută sub numele de profilaktika.
Se pare, se menționează în analiza CEPA, că- în prezent – rolul acelor camere speciale va fi jucat de birourile comisiilor pentru minori, care operează în fiecare regiune a Rusiei. Dar acesta este, probabil, doar primul pas.
Dacă un adolescent refuză să se conformeze, următoarea citație l-ar putea aduce într-o închisoare administrată de FSB pentru a clarifica posibilele consecințe atât pentru copil, cât și pentru familie.
Un proiect de lege care reduce vârsta răspunderii penale pentru infracțiunile legate de sabotaj de la 16 la 14 ani tocmai a trecut de prima lectură în Duma de Stat și ar trebui să devină în curând lege, mai notează CEPA.
În plus, se mai arată în analiza semnată de Andrei Soldatov și Irina Borogan – jurnaliști de investigație, co-fondatori Agentura.ru -, legislația va aboli termenul de prescripție pentru toate infracțiunile legate de sabotaj, va elimina pedepsele cu suspendare pentru participarea la organizații de sabotaj și va restricționa dreptul la eliberare condiționată până la executarea a trei sferturi din pedeapsă.
Această traiectorie sugerează că FSB ar putea adopta, în cele din urmă, practicile timpurii ale serviciilor de securitate sovietice pentru „tinerii cu probleme”.
La urma urmei, se mai menționează în analiza publicată de CEPA, KGB-ul și FSB-ul l-au lăudat întotdeauna pe Felix Dzerjinski, fondatorul CEKA – Comisia Extraordinară pentru Întreaga Rusie, înființată pe 5 decembrie din 1917 -, pentru presupusa sa compasiune față de copiii străzii rămași fără adăpost din cauza Revoluției și a Războiului Civil.
„Iar această logică seamănă foarte mult cu cea a regimului actual”, arată CEPA.
„Reintroducerea practicilor represive sovietice împotriva adolescenților este destul de îngrijorătoare, dar acesta nu este nicidecum sfârșitul campaniei – mai degrabă, pare să marcheze începutul unei noi tendințe”, avertizează Andrei Soldatov și Irina Borogan în analiza publicată de CEPA.
