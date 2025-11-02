Prima pagină » Știri externe » PROFILAKTIKA. FSB-ul are o nouă „țintă”. Ce li se pregătește în Rusia „adolescenților cu probleme”. „Reacție la eforturile serviciilor de securitate ucrainene de a recruta tineri ruși”

Cristian Lisandru
02 nov. 2025, 10:00, Știri externe
Serviciul Federal de Securitate (FSB) este serviciul secret al Federației Ruse, succesor al temutului KGB din perioada sovietică. Lista de ținte” în continuă creștere a FSB include, acum, o nouă categorie de ruși – adolescenții.

FSB a elaborat o lege care ar permite ofițerilor săi să participe la activitatea comisiilor pentru minori din întreaga țară. Astfel, ar putea să introducă informații despre așa-numiții „tineri cu probleme” în listele negre și bazele de date guvernamentale.

„Noul imperiu al închisorilor și detenției al FSB, relansat abia în această vară, va fi, de asemenea, integrat în sistemul de prevenire a criminalității juvenile”, se arată într-o analiză publicată de Centrul de Analiză a Politicii Europene (CEPA).

Din sediul din Piața Lubyanka (acolo unde își avea sediul și fostul KGB), aflat în centrul Moscovei, apar informații potrivit cărora se recunoaște deschis că „această ultimă mișcare a FSB-ului este o reacție la eforturile serviciilor de securitate ucrainene de a recruta tineri ruși”.

Adolescenții ruși și actele de sabotaj

Foarte mulți adolescenți ruși au fost prinși, constant, punând la cale acte de sabotaj după ce Rusia lui Vladimir Putin a invadat Ucraina. Copiii sunt recrutați pentru diverse astfel de acte – de la incendierea echipamentelor feroviare, atcarea centrelor de recrutare sau pentru declanșarea unor explozii în… baze militare.

  • În septembrie 2024, FSB a arestat doi tineri de 16 ani pentru că au incendiat un elicopter MI-8 la o bază aeriană militară din Omsk, Siberia de Vest. Aceștia au recunoscut că li s-au oferit 20.000 de dolari de către un bărbat necunoscut care i-a contactat pe Telegram și le-a oferit instrucțiuni.
  • Trebuie precizat și că mesajele ar fi fost șterse, iar adolescenții nu au primit niciodată plata promisă.
  • La începutul lunii septembrie 2024, Baza –  canal de știri Telegram despre care se presupune că ar avea legături chiar cu serviciile de securitate din Rusia, potrivit The Moscow Times –  a relatat că un elicopter al companiei aeriene Utair a fost incendiat pe aeroportul Noyabrsk din districtul autonom Yamalo-Nenets.

În acel caz, doi adolescenți – în vârstă de 13 și 14 ani – au fost reținuți și au declarat că li s-ar fi oferit 50.000 de dolari pentru atac.

Băieții, prinși după o oră, au suferit arsuri grave la față. După ce au fugit la mică distanță de aeroport, au fost nevoiți să cheme o ambulanță. Paramedicii i-au dus la spital. Elicopterul a ars aproape complet – i-a mai rămas doar coada. După ce au stropit elicopterul cu benzină, ar fi fumat două țigări, iar cea de-a doua, aruncată către aparat, a declanșat explozia.

Conform statisticilor oficiale pentru anul trecut, 308 adolescenți au fost aduși în fața instanței pentru „infracțiuni împotriva siguranței publice”, inclusiv 48 pentru terorism, iar alți 39 au fost pedepsiți pentru „infracțiuni împotriva ordinii constituționale”.

În Rusia, vârsta răspunderii penale pentru infracțiunile legate de sabotaj s-a redus de la 16 la 14 ani

Potrivit CEPA, FSB ar fi „nerăbdător” să reintroducă vechea practică a KGB-ului de prevenire a criminalității politice, cunoscută sub numele de profilaktika.

  • În epoca sovietică, aceasta însemna să fii chemat la o clădire a administrației locale și să fii chestionat într-o cameră aflată în spatele unei uși căptușite cu imitație de piele, concepută pentru izolare fonică.
  • Un ofițer de securitate îți prezenta opțiunile dacă erai un „suflet rebel”, dar și consecințele sfidării la adresa regimului – de la distrugerea oricărei șanse la o carieră de succes până la o pedeapsă cu închisoarea.

Se pare, se menționează în analiza CEPA, că- în prezent – rolul acelor camere speciale va fi jucat de birourile comisiilor pentru minori, care operează în fiecare regiune a Rusiei. Dar acesta este, probabil, doar primul pas.

Dacă un adolescent refuză să se conformeze, următoarea citație l-ar putea aduce într-o închisoare administrată de FSB pentru a clarifica posibilele consecințe atât pentru copil, cât și pentru familie.

  • Noua legislație face parte dintr-o acțiune mai amplă de represiune a Kremlinului împotriva adolescenților.
  • Pe lângă prevenirea și includerea pe lista neagră a „potențialilor factori de tulburare” în rândul tinerilor, există acum un efort pentru o represiune / pedepsire mai dure.

Un proiect de lege care reduce vârsta răspunderii penale pentru infracțiunile legate de sabotaj de la 16 la 14 ani tocmai a trecut de prima lectură în Duma de Stat și ar trebui să devină în curând lege, mai notează CEPA.

Metode sovietice, din nou în actualitate?

În plus, se mai arată în analiza semnată de Andrei Soldatov și Irina Borogan – jurnaliști de investigație, co-fondatori Agentura.ru -, legislația va aboli termenul de prescripție pentru toate infracțiunile legate de sabotaj, va elimina pedepsele cu suspendare pentru participarea la organizații de sabotaj și va restricționa dreptul la eliberare condiționată până la executarea a trei sferturi din pedeapsă.

  • FSB a adăugat, de asemenea, minori pe listele oficiale de teroriști de la începutul războiului din Ucraina, alături de extremiștii islamiști.
  • Încă din anul 2022, serviciile de securitate rusești au fost „ocupate” să reintroducă metodele sovietice și au făcut o incursiune prin istorie în căutarea „inspirației” – de la KGB-ul anilor `80 la agențiile post-Stalin din anii `50 și chiar la poliția secretă a lui Stalin din anii `40.

Această traiectorie sugerează că FSB ar putea adopta, în cele din urmă, practicile timpurii ale serviciilor de securitate sovietice pentru „tinerii cu probleme”.

Începutul unei noi tendințe”

La urma urmei, se mai menționează în analiza publicată de CEPA, KGB-ul și FSB-ul l-au lăudat întotdeauna pe Felix Dzerjinski, fondatorul CEKA – Comisia Extraordinară pentru Întreaga Rusie, înființată pe 5 decembrie din 1917 -, pentru presupusa sa compasiune față de copiii străzii rămași fără adăpost din cauza Revoluției și a Războiului Civil.

  • Numai că admiratorii lui Dzerjinski menționează rareori că, în 1935, succesorii săi au impus o rezoluție intitulată „Privind măsurile de combatere a delincvenței juvenile”, care a redus vârsta răspunderii penale la 12 ani.
  • Pedepsele includeau și pedeapsa cu moartea.
  • Această măsură brutală a fost determinată de o scrisoare a mareșalului Kliment Voroșilov către șefii statului sovietic, în care propunea execuția copiilor.
  • Voroșilov invoca o creștere a criminalității juvenile la Moscova și a menționat un incident în care fiul unui procuror adjunct a fost rănit de un băiat de nouă ani.
  • Pentru autoritățile sovietice, părea un atac asupra oficialului guvernamental, adică un act de terorism.

„Iar această logică seamănă foarte mult cu cea a regimului actual”, arată CEPA.

„Reintroducerea practicilor represive sovietice împotriva adolescenților este destul de îngrijorătoare, dar acesta nu este nicidecum sfârșitul campaniei – mai degrabă, pare să marcheze începutul unei noi tendințe”, avertizează Andrei Soldatov și Irina Borogan în analiza publicată de CEPA.

