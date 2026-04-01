Nicuşor Dan trebuie să mai aştepte până ce Curtea Constituţională va decide dacă legile sesizate ​de preşedinte sunt întemeiate sau nu.

CCR a decis vineri să amâne toate cele trei cauze.

Nicuşor Dan a formulat încă de anul trecut, din noiembrie, aceste obiecţii.

Ele amendează Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2006.

Documentul se referă la utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă.

De asemenea, preşedintele a solicitat CCR să se pronunţe şi pe Legea pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012.

Cea de-a treia obiecţie a fost formulată de Administraţia Prezidenţială pe Legea pentru completarea art.56 ind.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2007.

Textul face referire la regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice.

Obiecţia se referă şi la modificarea art.5 alin.(1) din Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului,

Toate cele trei cauze au fost amânate pentru data de 29 aprilie 2026.

Lovitură dată de CCR: transferul magistraților de la instanțe și parchete civile la cele militare e neconstituțional!

CCR respinge în unanimitate sesizările AUR privind bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale pe 2026